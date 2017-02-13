Меню заключенных разнообразят

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Первые блюда должны быть в основном на мясном бульоне, рыбные супы допускаются только в исключительных случаях

Тюремное ведомство утвердило правила питания заключенных. Теперь начальник казенного дома обязан следить, чтобы меню заключенных было разнообразным и одни и те же продукты не повторялись слишком часто. А пища на столе была горячей, сообщает "Российская газета".

В приказе, утвержденном директором Федеральной службы исполнения наказаний, особо указано, что в раскладке продуктов на неделю одни и те же блюда не должны повторяться более двух-трех раз. Поэтому, когда в тюрьме каждый вечер на ужин макароны, гражданин начальник рискует нарваться на неприятности.

Суточный рацион заключенного в России должен составлять 2600 - 3000 к/кал. Это, кстати, выше, чем в тех же США. При этом у нас теперь запрещено выставлять на стол заключенных блюда, приготовленные все из одних продуктов. Например, если в обед на первое будет пшенный суп, то на второе уже никак нельзя подавать пшенную кашу.

Редкий случай для юридического документа - при чтении многие положения проекта вызывают аппетит. Ведь документ прописывает, как обрабатывать мясо, какие супы лучше готовить летом, как готовить хороший борщ.

Летом на первое предлагается чаще планировать комбинированные или крупяные супы: "Рассольник с крупой "Ленинградский", "Щи из квашеной капусты с крупой", "Суп крестьянский с крупой", "Суп картофельный с макаронными изделиями", "Суп гороховый", "Суп харчо" и так далее.

Первые блюда за решеткой должны быть в основном на мясном бульоне. Рыбные супы допускаются только в исключительных случаях. Например, уха на столе заключенного будет допустима, если на второе запланированы сосиски, сардельки, мясные консервы и прочее. Так что к рыбным супам как таковым претензий у тюремного ведомства нет. Но рыба не может быть заменой мясу.

Зато ужин рекомендуется планировать из рыбного блюда с овощным или крупяным гарниром, хлеба, сахара и чая, а для несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, планируется к выдаче масло коровье. Указывается в приказе и как разбить на день калории. На завтрак заключенный должен получать 30 - 35 процентов калорийности. Обед должен быть плотным: 40 - 45 процентов калорийности. Ужин положено делать легким - 20 - 30 процентов калорийности.