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Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на Всероссийском турнире

Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на Всероссийском турнире

Соревнования прошли в Хабаровске

В Хабаровске состоялся IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. На татами краевого Дворца спорта стадиона им. В.И. Ленина вышли свыше 100 дзюдоистов из различных регионов страны, среди которых были члены национальной сборной команды России.

В центре внимания специалистов оказались островные борцы. Несмотря на немногочленный состав, сахалинская команда сумела завоевать три медали, превзойдя по этому показателю всех дальневосточников за исключением хабаровчан.

В весовой категории до 90 кг сахалинскую школу дзюдо представлял мастер спорта Мурад Буклов (ГБУ «СШ самбо и дзюдо»). В первой схватке он нанес поражение трёхкратному чемпиону Дальнего Востока и пятикратному чемпиону Якутии Павлу Опря. Затем сахалинец оказался сильнее мастера спорта из Красноярска Евгения Иванова. В полуфинале Мурад Буклов поверг на татами Романа Редина из Хабаровска и пробился в финал.

В решающей схватке сахалинцу противостоял мастер спорта международного класса из Ханты-Мансийского Автономного округа Дмитрий Довгань. Победитель и неоднократный призер Кубков Европы и России оказался чуть удачливее и выиграл схватку. Мурад Буклов, в свою очередь, стал серебряным призером турнира.

В категории до 100 кг мастер спорта из Южно-Сахалинска Игорь Кардаш (ГБУ «СШ самбо и дзюдо») начал турнир с поединка против мастера спорта по дзюдо и самбо Зелимхана Башаева. Обладатель Кубка Европы и призер многих престижных соревнований имеет большой опыт. Однако сахалинский дзюдоист придумал грамотный план на схватку и сумел добиться победы!

Следующим соперником сахалинца стал член сборной команды России Мераб Маргиев. Поединок завершился победой борца из Владикавказа.

После этого Игорю для продолжения борьбы за награды нужно было обязательно побеждать в следующей схватке, в которой против него на татами вышел Олег Спасенников (мастер спорта международного класса по самбо, призер всероссийского мастерского турнира по дзюдо, чемпион стран СНГ среди подразделений ПС ФСБ по самбо, серебряный призер чемпионата ФСБ России по самбо). Яркий поединок завершился не менее яркой победой островитянина, который в итоге стал обладателем бронзовой медали!

В весовой категории до 60 кг третье место занял кандидат в мастера спорта Руслан Ким. Проведя четыре схватки, он одержал три победы. Единственное поражение сахалинец потерпел в полуфинале от будущего победителя турнира Максима Бурнашева из Красноярска. 
Таким образом, в активе сахалинцев серебряная и две бронзовые награды. На церемонии награждения победители и призеры получили солидные денежные призы (первое место – 100 000 рублей, второе – 50 000, третье – 25 000), а также памятные медали, выполненные по специальному заказу из драгоценных металлов.

Галерея
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 1
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 2
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 3
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 4
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 5
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 6
IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова, Фото: 7
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IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:17 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 08:52
Поздравляю сахалинских дзюдоистов завоевавших три медали на Всероссийском турнире!!!
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