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Сахалинские пограничники задержали нелегальное судно в Татарском проливе

Сахалинские пограничники задержали нелегальное судно в Татарском проливе

На борту «Asakadze» обнаружено оборудование для добычи краба

За минувшие выходные сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в территориальном море Российской Федерации обнаружено судно, которое осуществляло переход в ИЭЗ России. В район обнаружения транспортного средства незамедлительно был направлен пограничный сторожевой корабль и вертолёт авиации ФСБ России с сотрудниками подразделения специального назначения на борту. В результате слаженной работы и взаимодействия подразделений в южной части Татарского пролива судно-нарушитель было задержано.

При проведении контрольно-проверочных мероприятий на борту судна, имевшего комплект документов на m/v «ASAKADZE» (флаг Сьера-Лионе, порт приписки Фритаун, экипаж 15 человек) обнаружено промысловое оборудование для добычи краба, хотя разрешения на добычу (вылов) данного вида биологических ресурсов у капитана не было.

В действиях капитана судна усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» УК РФ, а также признаки составов административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.1 «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации», ст. 18.6 «Нарушение порядка прохождения установленных контрольных точек», ч. 2 ст. 8.37 «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» КоАП РФ.

Транспортное средство доставлено в порт Невельска для проведения дальнейшего разбирательства. На судно наложен арест, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:58 +4
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