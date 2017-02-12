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Госдума в первом чтении одобрила налог на медлительность
grandars.ru

Госдума в первом чтении одобрила налог на медлительность

Если гражданин не построил дом на земельном участке в течение 10 лет после госрегистрации прав на участок, он заплатит двойной налог

Госдума поддержала предложенные камбином меры против недобросовестных застройщиков, которые неоднократно продлевают срок строительства, делят земельные участки, перепродают их (в том числе сами себе). Для таких граждан в два раза увеличится земельный налог. Поправки об этом Госдума приняла в первом чтении. Об этом пишет "Российская газета".

Правительство хочет "стимулировать" тех собственников, которые задерживают регистрацию объектов, чтобы не платить налоги, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Как объяснил депутатам заместитель министра финансов Илья Трунин, поправки призваны широко используемый ныне способ уклонения от налогов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

О каком повышении налога идет речь? Если гражданин не построил дом на земельном участке в течение 10 лет после госрегистрации прав на этот участок, он заплатит двойной налог. При этом раздел участка, смена права собственности не спасет собственника от повышения налога. Именно эта схема использовалась раньше недобросовестными застройщиками. Как объяснил Трунин, исключение будет сделано для тех участков, которые передаются в наследство.

- И второе нововведение: эти повышающие коэффициенты не применяются для садовых и дачных земельных участков, то есть там, где ИЖС не предусмотрено видом разрешенного использования, - добавил замминистра.

Поправки чреваты проблемами для добросовестных граждан, предупредили депутатов в Общественной палате (ОП). Как правило, ИЖС ведут представители среднего класса - их положение часто зависит от внешнеэкономической ситуации, пояснила представитель ОП Лидия Михеева. "Они в немалой степени закредитованы, и завершение жилищного строительства у них вызывает определенные трудности", - напомнила она.

- Применение повышающих коэффициентов для физических лиц направлено не на то, чтобы каким-то образом заставить их строить, когда у них нет денег, скорее на то, чтобы заставить регистрировать объекты уже построенные, - заверил представитель кабмина, - и заставить их платить налог и с земельного участка, и соответственно с объекта недвижимости, который построен.

У ОП было и другое предупреждение: покупатели земли под ИЖС могут не сразу узнать о том, что им придется платить двойной налог. "Покупатель этого участка, выделенного в 2007 под ИЖС, станет плательщиком земельного налога в 2018 году с двукратным коэффициентом", - привела пример Михеева, подчеркнув, что это будет для покупателя "неприятным сюрпризом".

Замечание учтут при рассмотрении норм во втором чтении.

сегодня, в 08:24 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 08:45
Дааааааа.... Когда коту делать нечего, он .... .....

Комбинаторы…


А для компаний (учреждений, ИП и т. д.), освобождённых на 5 лет от налога, почему такое не предусматривали? А разрешали название предприятия (учреждения) переменить, при этом оставляя те же действующие лица....
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 09:32
Все для людей...
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:08
Предлагаю так:Если гейпутат в течении года ничего реально и ощутимо полезного не сделал для страны - Расстрэлять!
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+3
senchick
Написано сегодня, в 10:40
Добрый человек, Как так.... Что бы депутат и не подумал о народе?
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+5
serega81
Написано сегодня, в 10:21
Гейпутат
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+1
senchick
Написано сегодня, в 10:37
Хоть когда-нибудь будут с утра отличные новости ?
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 11:53
Когда уже введут налог на тупые законы?
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+2
lvista
Написано сегодня, в 12:46
Натали))), приз за лучший комментарий года!!!
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 13:09
lvista, тащи
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+2
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