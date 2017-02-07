Отапливать будущий легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске планируют теплыми полами
Строительство спортивного комплекса начнется осенью 2017 года
Проектировщики легкоатлетическо
Параллельно с классическими схемами отопления: централизованног
Чтобы познакомиться с практическим применением такой схемы на крупных объектах городской инфраструктуры представители школы летних видов спорта имени Эрика Комнацкого, которая выступает заказчиком проектирования манежа, совместно с представителями компании «Сахапроект», в декабре прошлого года ставшей обладателем госконтракта на разработку документации стройки, отправились в Хабаровск, где подобная технология уже применена на нескольких крупных объектах.
Представители местного отделения компании HeatLife, которая является дистрибьютором в одноименной корейской технологии отопления в России, продемонстрирова
Общий расход электричества на объектах достигает всего 10 ватт в час на квадратный метр пола, покрытого пленкой, или порядка 5 ватт на метр общей площади строений. Такая экономичность, уверяют в компании, достигается благодаря умной системе регулировки температуры, которая подчиняясь сигналам с датчиков отключает отопления после достижения необходимой температуры, а также гибкой системе управления, позволяющей оперативно регулировать мощность нагрева или даже полностью отключать те или иные участки пленки.
Среди других преимуществ перед классическими схемами отопления значатся отсутствие необходимости согласования технических условий на подключение к городским отопительным сетям и трудоемкий процесс укладки и изоляции труб, сохранение в помещении комфортной влажности воздуха (при условии корректной работы вентиляции), долговечность и пожаробезопаснос
Сейчас проектировщикам предстоит сопоставить затраты на организацию и эксплуатацию «теплого пола» с вложениями в централизованные отопительные схемы. После завершения этой работы совместно с заказчиком будет принято окончательное решение о приоритетной и оптимальной системе поддержания теплой атмосферы в здании.
Проектирование легкоатлетическо