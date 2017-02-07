Отапливать будущий легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске планируют теплыми полами

Проектировщики легкоатлетическо го манежа, который в течение ближайших нескольких лет должен появиться на улице Горького областного центра, продолжают поиск оптимальных технических решений для будущего спортивного сооружения. Одним из ключевых вопросов стройки сегодня остается система отопления масштабного объекта: поддержания комфортного для тренировок спортсменов климата является одной из приоритетных задач. А учитывая внушительный внутренний объем спортивной арены и большую общую площадь здания (порядка 10 тысяч метров квадратных) поиск оптимальных проектных решений здесь становится делом еще и весьма нетривиальным, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Параллельно с классическими схемами отопления: централизованног о от городских коллекторов и автономного от собственной электрической или газовой котельной, в ходе проектирования рассматриваются и альтернативные варианты. В частности, одним из вариантов остается обогрев помещений теплым полом.

Чтобы познакомиться с практическим применением такой схемы на крупных объектах городской инфраструктуры представители школы летних видов спорта имени Эрика Комнацкого, которая выступает заказчиком проектирования манежа, совместно с представителями компании «Сахапроект», в декабре прошлого года ставшей обладателем госконтракта на разработку документации стройки, отправились в Хабаровск, где подобная технология уже применена на нескольких крупных объектах.

Представители местного отделения компании HeatLife, которая является дистрибьютором в одноименной корейской технологии отопления в России, продемонстрирова ли работу пленки на территории торгового центра общей площадью в 13 тысяч квадратных метров, а также современного здания для хабаровского центра видеофиксации нарушений ПДД. В обоих строениях не предусмотрено никаких дополнительных источников тепла — только теплый пол. Тем не менее, температура в помещениях находится на комфортном уровне в 23-25 градусов Цельсия. При этом, отопление работает в достаточно «спокойном режиме» — более 60% времени нагревательные элементы выключены, одновременно работает не более трети поверхности теплого пола.

Общий расход электричества на объектах достигает всего 10 ватт в час на квадратный метр пола, покрытого пленкой, или порядка 5 ватт на метр общей площади строений. Такая экономичность, уверяют в компании, достигается благодаря умной системе регулировки температуры, которая подчиняясь сигналам с датчиков отключает отопления после достижения необходимой температуры, а также гибкой системе управления, позволяющей оперативно регулировать мощность нагрева или даже полностью отключать те или иные участки пленки.

Среди других преимуществ перед классическими схемами отопления значатся отсутствие необходимости согласования технических условий на подключение к городским отопительным сетям и трудоемкий процесс укладки и изоляции труб, сохранение в помещении комфортной влажности воздуха (при условии корректной работы вентиляции), долговечность и пожаробезопаснос ть конструкции обогревателей.

Сейчас проектировщикам предстоит сопоставить затраты на организацию и эксплуатацию «теплого пола» с вложениями в централизованные отопительные схемы. После завершения этой работы совместно с заказчиком будет принято окончательное решение о приоритетной и оптимальной системе поддержания теплой атмосферы в здании.

Проектирование легкоатлетическо го манежа для сахалинской СДЮСШОР летних видов спорта стартовало в декабре прошлого года. Победителем конкурса на разработку технических решений строительного объекта стала компания «Сахапроект» из Якутии. Завершить эти работы и получить все согласования, необходимые для начала строительства, планируют к осени 2017 года.