Сахалинские черлидерши отправились на чемпионат в Москву

Воспитанницы спортивной школы танца «Грэйс» и дворца спорта «Кристалл» готовятся завоевать медали престижных соревнований в Москве. С 21 по 26 февраля в столице пройдет чемпионат и первенство по чир спорту и черлидингу, а также фестиваль «Восходящие звезды».

Защищать честь островного региона отправится сборная команда по черлидингу, в состав которой вошли более 50 спортсменок.

- Рассчитываем взять максимальное количество золота, и на это есть все основания. Команда подготовлена, едем в сильном составе, - рассказывает президент федерации черлидинга и чир спорта Сахалинской области Кристина Лях. - Впервые нам удалось организовать выезд такого количества спортсменок на соревнования в Москву. Это огромный плюс для Сахалина сегодня. Делаем ставки на детские три двойки, это Арина Юн – Яна Кривобокова, Олеся Яковец – Ульяна Северина и Валерия Добровольская – Анита Ким. Эти спортсменки неизменно занимают пьедестал почета на соревнованиях.

Наставник сахалинской сборной отметила, что конкуренция на предстоящих соревнованиях обещает быть очень серьезной. Дело в том, что Москва планирует собрать максимальное количество участников за всю историю чир спорта и черлидинга в России. И прием заявок до сих пор продолжается.

Сахалинские черлидеры уже зарекомендовали себя, как сильные соперники, и в действительности имеют все шансы на победу. По оценкам тренеров, еще один дуэт уверенно претендует на золото. Это двойка Эльвиры Барановой и Алины Ким. Спортсменки на высоком счету среди юниоров. Большие надежды тренеры возлагают на выступление этого дуэта в номинациях хип-хоп и чир-джазе. В групповых категориях танцевальных номеров команда сахалинских спортсменок также может удостоиться высоких оценок жюри. – Например, в новой дисциплине хай-кик среди юниоров у нас будут выступать почти 20 человек, среди детей – 18 человек. Притом, что по правилам должно быть не менее 12 участников, но в этот раз мы побили все рекорды, и представим максимальное количество спортсменов в группах, – рассказала Кристина Лях.

Наряду с оптимистичными планами, наставник островных спортсменов поделилась не очень хорошей новостью. «Золотой» дуэт Миланы Селезневой и Валерии Тереховой, которые стали чемпионками Европы в июле этого года, не сможет выступить на соревнованиях в Москве. Это связано с состоянием здоровья Валерии, которая сейчас физически не готова выступать. Тем не менее тренеры нашли пути решения этой внезапной проблемы, и заменили партнершу Миланы Селезневой в нескольких танцевальных номерах.

– Буквально за полторы недели мы подготовили номера с участием Миланы и двух спортсменок нашего отделения. Так, например, в хип-хопе Милана выступит вместе с Катей Смолянниковой, и с Мией Ян в чир-джазе. И, если честно, получается все очень неплохо. Хотя, предполагаю, что им будет сложно в категории «взрослые» сейчас. Будем надеяться, что у них все получится, – поделилась тренер по черлидингу.

По итогам соревнований в Москве определятся претенденты на участие в чемпионате Европы, чемпионате Азии и чемпионате мира. Как отметила Кристина Лях, в номинации хип-хоп среди юниоров у наших спортсменов есть все шансы, чтобы выиграть путевку на чемпионат мира в Орландо. А участие детской команды сахалинских танцоров на чемпионате Азии уже подтвердилось. Сегодня спортсменки, выступающие в номинации «чирфристайл группа» уже являются лидерами рейтингов. Наши черлидеры в составе сборной Сахалинской области отправятся в Сингапур в конце марта. Команда станет единственной представительниц ей России на чемпионате – спортсменкам предстоит защищать честь страны.