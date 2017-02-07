Молодая сахалинка ограбила пенсионерку в Тымовском

13 февраля в полицию Тымовского района обратилась за помощью 64-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что несколько дней назад у нее прямо на улице похитили кошелек.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Сахалинской области, потерпевшая шла вместе со своей знакомой по улице Кировской, когда сзади к ней кто-то подбежал, выхватил из сумки кошелек с деньгами и быстро скрылся с места преступления. Были похищены около 5 тысяч рублей и банковская карта заявительницы.

Так как все произошло очень быстро, потерпевшая и ее подруга не успели запомнить ни примет похитителя, ни даже его примерный возраст. Но сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили, что пенсионерку ограбила 17-летняя жительница 1999-го года рождения.

Девушка призналась в содеянном и сообщила, что деньги в тот же вечер потратила на личные нужды, а кошелек выбросила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.