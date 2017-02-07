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Молодая сахалинка ограбила пенсионерку в Тымовском

Молодая сахалинка ограбила пенсионерку в Тымовском

Деньги девушка потратила, а кошелек выбросила

13 февраля в полицию Тымовского района обратилась за помощью 64-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что несколько дней назад у нее прямо на улице похитили кошелек.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Сахалинской области, потерпевшая шла вместе со своей знакомой по улице Кировской, когда сзади к ней кто-то подбежал, выхватил из сумки кошелек с деньгами и быстро скрылся с места преступления. Были похищены около 5 тысяч рублей и банковская карта заявительницы.

Так как все произошло очень быстро, потерпевшая и ее подруга не успели запомнить ни примет похитителя, ни даже его примерный возраст. Но сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили, что пенсионерку ограбила 17-летняя жительница 1999-го года рождения.

Девушка призналась в содеянном и сообщила, что деньги в тот же вечер потратила на личные нужды, а кошелек выбросила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ -  грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:46 +1
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Событие
грабеж
Место
Тымовское
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:48
малолетняя воровка....подрастает наша гордость,что ту скажешь...
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+7
Белый Мишка
Написано сегодня, в 16:51
Добрый человек, да уж.... ничем не гнушается "наша гордость"....
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+4
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:09
Да это , скорее позор ! Мне вот всегда было интересно , о чем думают люди , когда совершают такие действия ? О том , что все будет шито крыто ,? Простите за сленг . Я уже не говорю о моральной стороне ....
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+3
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:10
И это причем - " девушка " совершает такое деяние !!! Ребята , остановите землю , я сойду .....
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+3
serega81
Написано сегодня, в 17:20
Vladis, это не девушка уже,обыкновенное быдло,которое может ограбить пенсионерку(чью то мать,бабушку)ради своих потребностей(сигареты,бухло,прокладки,х.з чего еще)девушка будет работать на это,или удачно выйдет замуж.А это быдло,обыкновенное.Вот и вся мораль.
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 17:36
Дааа... БИБИЗЬЯНКА.....
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+3
alex8665
Написано сегодня, в 17:40
на нарах ее дом родной!
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:54
оперативно полиция сработала. вроде без особых примет, а как быстро то нашли!
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+1
serega
Написано сегодня, в 18:19
marrozz, я с вами согласен!
Тут наверное имеет место быть:информаторам.
Для полиции.
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 18:23
marrozz, наверно пыталась с карты бабушки деньги снять, вот и попалилась)
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:12
nikolayppu, мда и так то поступок не отличался умом, а если еще и это)))
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