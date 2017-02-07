В соревнованиях приняли 70 спортсменов из Томари, Холмска, Охи и областного центра

Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ММА прошли в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняли 70 спортсменов из Томари, Холмска, Охи и областного центра. Бои разделили на два дня. Первыми на ринг вышли спортсмены от 18 лет и старше, продолжили несовершеннолетние бойцы.

Соперничество, адреналин, воля к победе – зал боевых единоборств «Энергетик» буквально пропитан эмоциями. Спортсмены находят укромный угол для того, чтобы побыть наедине с самим собой или отработать удары перед боем. Сегодняшние поединки являются отборочными на Дальний Восток. Победитель отправится представлять Сахалин на Камчатку, 27 апреля.

«У нас уже есть претенденты, которые отправятся на соревнования. Это Юлиан Красавин, Дмитрий Ганчук, Дмитрий Бичан, Константин Кузьминский. Мы ставим на этих молодых людей. Конечно, не исключаем, что может что-то измениться, бой покажет» - отмечает вице-президент региональной федерации ММА Николай Мухин.

Юлиан Красавин в первый день соревнований в ринг выходил, но как судья. По словам спортсмена, здесь ответственность намного больше.

«Каждое действие может быть решающим и определить судьбу поединка. Переживаешь, когда выходят выступать ребята, которые у тебя занимаются или ты их знаешь. Здесь главное судить справедливо» - рассказывает Юлиан Красавин.

Во второй день поединки продолжились. Юлиан Красавин выступал уже в качестве бойца. В весовой категории 70,3 кг Юлиан занял первое место. Ислам Каримов стал вторым, Михаил Соломко - третьим.

В весовой категории 56,7 кг победу одержал Константин Кузьминский, который представил клуб СК «Россия». Габриелян Атан был вторым, а Дмитрий Огородников третьим.

В весовой категории 61,2 победу одержал Дмитрий Ганчук, Сергей Ковгареня стал вторым, а бронза досталась двум спортсменам – Нуржигит Асылбекову и Зауру Аббасову.

В весовой категории 65,8 кг первым стал Виктор Бичан, Отабек Кадыров взял серебро, а бронзу вновь поделили два бойца – Андрей Миронов и Станислав Изотов.

В весовой категории 77,1 кг победу над соперниками одержал Рамис Мукаилов, вторым стал Максим Булаев, третье место поделили Бекзат Ооганов и Вадим Кимежук.

В весовой категории 84 кг Первым стал Рамазан Мукаилов, серебро у Владимира Лотина, а бронза у Виктора Дзебина и Исламида Камолдинова.

В весовой категории 93 кг Александр Першин стал победителем, Нурлан Мусуралиев был вторым, а Ислам Камалдинов и Александр Наумов поделили третье место.

В весовой категории 93 кг и выше Егоров Богдан вышел на первое место.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области