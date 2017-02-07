Два месяца строительная компания Невельска не платила зарплату своим сотрудникам

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Невельский суд признал виновным директора ООО «Строитель», которая обвинялась в невыплате заработной платы 18-и сотрудникам.

Суд установил, что заработная плата работникам ООО «Строитель» начислялась, но не выплачивалась в полном объеме, в течении более двух месяцев. При этом, размер денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «Строитель» за указанный период времени составил сумму, достаточную для погашения имеющейся задолженности.

Суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.