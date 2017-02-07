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Два месяца строительная компания Невельска не платила зарплату своим сотрудникам
Миллионы.ру

Два месяца строительная компания Невельска не платила зарплату своим сотрудникам

Руководство предприятия выплатит штраф в 100 тысяч рублей

Невельский суд признал виновным директора ООО «Строитель», которая обвинялась в невыплате заработной платы 18-и сотрудникам. 

Суд установил, что заработная плата работникам ООО «Строитель» начислялась, но не выплачивалась в полном объеме, в течении более двух месяцев. При этом, размер денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «Строитель» за указанный период времени составил сумму, достаточную для погашения имеющейся задолженности. 

Суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:30 0
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Сахалинская областьНевельск
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ООО "Строитель"зарплатасудштрафпрокуратура
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 11:46
Сытый голодного не разумеет...
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Ded-parapet
Написано сегодня, в 12:05
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Мать работает в организации (связано с выпечкой), зарплату тоже не дают второй месяц. Куда обращаться: в трудовую инспекцию или областную прокуратуру? Все сотрудники предприятия никаких договоров не подписывали, только приказ (который хранится у работодателя). И еще момент: сотрудники работали несколько месяцев без медкомиссии. За это тоже можно привлечь работодателей?
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Online
YuliaFrunze Online
Написано сегодня, в 13:46
Ded-parapet, сразу пусть идет и пишет в прокуратуру.
со мной бывшая компания только так и расчиталась, тоже 2 месяца не платили зарплату. пошла написала в прокуратуру, испугались, просили забрать заявление. все выплатили. в трудовую инспекцию тоже можно, они тоже этим занимаются. Но лучше в прокуратуру. на продуктах работать без медкомиссии нельзя - тут уж надо идти в трудовую инспекци.
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Online
YuliaFrunze Online
Написано сегодня, в 13:48
Ded-parapet, и будут у них большие проблемы, если все так как вы написали
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