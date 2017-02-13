Госдума предложила меры по профилактике подростковых суицидов

Госдума предложила первый пакет инициатив против склонения детей к суициду в виде законопроекта о профилактике детских самоубийств. О предлагаемых поправках в российское законодательство рассказала вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, выступая на заседании рабочей группы по выработке мер защиты и безопасности детей.

Как пишет "Российская газета", парламентарий привела неутешительную статистику: в 2016 году в России покончили жизнь самоубийством более 700 несовершеннолетних. И это притом, что названная цифра не учитывает попыток суицидов, которые также растут, как снежный ком. По мнению Яровой, российское законодательство и общество в целом оказались не готовы к тому, что "шаг за шагом стала возникать новая система координат, в которой то, что казалось невозможным, стало реальностью". Сейчас в современном информационном мире появились совершенно новые формы склонения к самоубийству, когда злоумышленники активно используют сетевые ресурсы.

В связи с этим остро назрела необходимость противодействовать подобным действиям через принятие законопроекта о профилактике детских самоубийств, который представила Ирина Яровая.

Во-первых, она предложила ввести новую статью в УК РФ, предусматривающую уголовное наказание за склонение или содействие в склонении к суициду. "Мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального совершенного состава, когда оно направлено на широкий круг лиц", - пояснила парламентарий.

Во-вторых, вице-спикер выступила за то, чтобы на законодательном уровне обязать Роскомнадзор информировать МВД об обнаружении контента, запрещенного законом. При этом депутат предложила коснуться не только темы суицидов, но и других видов преступного контента. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин тут же заверил, что в случае принятия поправок ведомство готово делиться необходимой информацией, поскольку по косвенным признакам видит центры генерирования такого контента.

В-третьих, Ирина Яровая, на этот раз не упомянув конкретное ведомство, предложила обязать информировать родителей о том, что их ребенок оказался втянут в суицидальные игры или интернет-группы, причем речь должна идти о конфиденциальном информировании членов семьи.

В-четвертых, Госдума считает необходимым, чтобы Минобрнауки разработало профилактические программы по противодействию вовлечению детей в суицидальные игры. Вице-спикер, в частности, обозначила важность проведения специальных курсов для преподавателей, в рамках которых учителям бы рассказывали, как выявить ребенка, находящегося в зоне риска, как противостоять вовлечению детей в суицидальные игры.

Наконец, Яровая выступила за то, чтобы привлекать к борьбе с суицидальным контентом в Интернете кибердружины молодежных общественных объединений, которые могли бы распространять информацию позитивного свойства.

В ближайшее время депутаты намерены направить законопроект в Верховный суд и правительство с тем, чтобы на основании экспертных отзывов принять решение о скорейшем внесении инициатив в парламент.