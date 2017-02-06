Сахалинские боксеры завоевали медали первенства Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по женскому боксу стартовали 9 февраля во Владивостоке. На соревнования приехало около 70 спортсменок из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономии и республика Саха (Якутия), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Сахалинскую область представляли Софья Самородина, Елизавета Дейкун и Алина Бутнцева. Девушки достойно представили свой регион и привезли в островную копилку несколько медалей. София и Елизавета заняли первые места в своих возрастных категориях. Алина завоевала бронзу.