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Сахалинские боксеры завоевали медали первенства Дальнего Востока

Сахалинские боксеры завоевали медали первенства Дальнего Востока

Островная сборная заняла третье общекомандное место соревнований

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по женскому боксу стартовали 9 февраля во Владивостоке. На соревнования приехало около 70 спортсменок из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономии и республика Саха (Якутия), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Сахалинскую область представляли Софья Самородина, Елизавета Дейкун и Алина Бутнцева. Девушки достойно представили свой регион и привезли в островную копилку несколько медалей. София и Елизавета заняли первые места в своих возрастных категориях. Алина завоевала бронзу. 

Руководитель региональной федерации бокса Олег Саитов высоко оценил награды спортсменок: "Они показали хороший результат, готовились ответственно. По несколько тренировок в день проводили. Поздравляем их, пускай не расслабляются и дальше продолжают показывать результаты".

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:30 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 22:20
готовим женский батальон.)))теперь нам пиндосы не страшны.))))
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