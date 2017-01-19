Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Сегодня, 11 февраля в третьем часу дня на покупателей у торгового центра "Новость" на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске с крыши комплекса обрушились комья снега и льда.

По словам очевидцев, навесы пристроенных павильонов спасли людей от травм. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, сегодня ледяная глыба упала с крыши дома на автомобиль в Корсакове. В этом случае тоже обошлось без травм.

Отметим, очищать крыши административных зданий, торговых объектов - обязанность собственников. Кроме того, владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи

В случае бездействия управляющих организаций или хозяйствующих субъектов горожанам необходимо обращаться в отдел мониторинга санитарного состояния по телефонам: 510-197, 498-660, 498-662, 498-678, 510-198, 510-199, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Здесь же можно оставить информацию о несвоевременной расчистке и противогололедной обработке крылец, придомовых тротуаров и проездов, уборке и вывозе мусора. В случае ненадлежащего исполнения этих требований будут составляться акты для направления в Государственную жилищную инспекцию с целью принятия соответствующих мер и наложения штрафов.