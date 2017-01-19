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Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Навесы пристроенных павильонов спасли людей от травм

Сегодня, 11 февраля в третьем часу дня на покупателей у торгового центра "Новость" на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске с крыши комплекса обрушились комья снега и льда. 

По словам очевидцев, навесы пристроенных павильонов спасли людей от травм. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Напомним, сегодня ледяная глыба упала с крыши дома на автомобиль в Корсакове. В этом случае тоже обошлось без травм.

Отметим, очищать крыши административных зданий, торговых объектов -  обязанность собственников. Кроме того, владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи

В случае бездействия управляющих организаций или хозяйствующих субъектов горожанам необходимо обращаться в отдел мониторинга санитарного состояния по телефонам: 510-197, 498-660, 498-662, 498-678, 510-198, 510-199, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Здесь же можно оставить информацию о несвоевременной расчистке и противогололедной обработке крылец, придомовых тротуаров и проездов, уборке и вывозе мусора. В случае ненадлежащего исполнения этих требований будут составляться акты для направления в Государственную жилищную инспекцию с целью принятия соответствующих мер и наложения штрафов.   

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:47 +2
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Комментарии
Рената
Написано вчера, в 23:54
На минуточку! "Владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи." Что за бред?
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+1
Frantishka
Написано вчера, в 23:59
Рената, это не бред по закону балкон и то что там настроили ваша собственность и вы обязаны сами счищать с него снег.
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+1
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 01:47
Frantishka, каким интересно образом?...это как бы небезопасно, спецы это должны делать со страховкой...ну постучу я шваброй по козырьку и что толку...а сколько там наледи сверху до нее не достать ведь
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0
elodea21
Написано вчера, в 23:55
Ой... ( Хорошо, что никто не пострадал!!!
А собственник не в курсе об ответственности?
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+1
lvista
Написано вчера, в 23:56
Ой, страх да и только...пригрело солнышко...
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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 00:01
Мамочки!!! Страшно!!!!
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0
Vaska
Написано сегодня, в 00:03
Там и льдом даже не пахнет. Чистый снег. Любят у нас преукрашивать.
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0
babaj
Написано сегодня, в 01:13 Отредактированно сегодня, в 01:16
Vaska, под снегом в снежной массе на крыше всегда образуется лед. Я пять лет на работе крышу чистил. Теперь у себя дома.)))
Неприятно когда со снегом падаешь с крыши вниз.Но стоять под этой массой внизу-еще страшней.)))
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0
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