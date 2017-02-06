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Внедорожник и универсал столкнулись в Охе
фото очевидцев

Внедорожник и универсал столкнулись в Охе

Авария произошла в районе городского парка

Сегодня, 11 февраля в двеннадцатом часу дня в Охе, в районе городского парка столкнулись Toyota Sprinter Carib и Toyota Land Cruiser Prado.

По словам очевидцев, внедорожник ехал по главной дороге, в это время со второстепенной улицы на главную выезжал универсал, водитель которого не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Land Cruiser Prado.

Автомобили получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Внедорожник и универсал столкнулись в Охе, Фото: 1
Внедорожник и универсал столкнулись в Охе, Фото: 2
Внедорожник и универсал столкнулись в Охе, Фото: 3
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Внедорожник и универсал столкнулись в Охе
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 20:47 +2
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Комментарии
Yury
Написано вчера, в 21:12
Господа журналисты!
Это очень важная новость? Или такое же сообщение, что "Нива" въехала в столб? Кому они адресованы?
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 21:28
Yury, Здесь нет раздела специально для важных новостей... Новость - новость...
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+2
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 22:40
Yury, Наверное это не самая популярная и не шумная тема))
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0
Yury
Написано сегодня, в 01:04
VULKAN, Мелко плывете, уважаемый!
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0
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 22:36
Насколько я понимаю это новостной сайт, а следовательно должно выкладывать ВСЕ новости
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+1
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано вчера, в 22:39
Nektos, Все которые можно найти и выложить))
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0
Yury
Написано сегодня, в 01:09
Nektos, Правильно говорят: Когда нечего сказать, и "да" - слово
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0
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 01:49
Yury, иногда и молчание - слово
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0
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