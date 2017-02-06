фото очевидцев
Внедорожник и универсал столкнулись в Охе
Авария произошла в районе городского парка
Сегодня, 11 февраля в двеннадцатом часу дня в Охе, в районе городского парка столкнулись Toyota Sprinter Carib и Toyota Land Cruiser Prado.
По словам очевидцев, внедорожник ехал по главной дороге, в это время со второстепенной улицы на главную выезжал универсал, водитель которого не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Land Cruiser Prado.
Автомобили получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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4 Внедорожник и универсал столкнулись в Охе
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