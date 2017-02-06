В воскресенье волейболистки "Сахалина" встретятся с "Метаром"

В воскресенье волейболисткам ПСК "Сахалин" предстоит сыграть непростой матч с челябинским "Метаром". С одной стороны в нынешнем розыгрыше эта команда звезд с неба не хватает. Но с другой - не стоит забывать, что в матче первого круга на выезде мы уступили. Причем поначалу игра для нашей команды складывалась успешно. Но проиграв первую партию, челябинки смогли переломить ход встречи, и выиграть три сета подряд. Сказалась пресловутая женская психология, о которой говорит не только главный тренер островной команды Константин Приходько, но и многие специалисты Суперлиги. В этом сезоне подобных метаморфоз в чемпионате страны не мало. И любой болельщик или журналист может их легко отыскать, опираясь на результаты матчей и протоколы игр.

С челябинской командой сахалинки знакомы еще по высшей лиге "А". Именно там была сыграна львиная доля матчей. По статистике небольшой перевес на стороне островной команды. Однако на отчетную игру она никак не повлияет. Все будут решать действия игроков на площадке, настрой и функциональная готовность каждой из волейболисток. Этим нюансам тренерский штаб островной команды уделяет в преддверии матча огромное внимание.

"Метар" имеет очень призрачные шансы, чтобы попасть в первую восьмерку и продолжить борьбу за чемпионский титул. Однако нервы потрепать своим соперницам вполне в состоянии. Сахалинкам же, чтобы обойти в турнирной таблице "Ленинградку", необходимо выигрывать два последних матча. Болельщики надежду на благоприятных исход еще не потеряли. Кроме того, при определенных раскладах "Сахалин" может даже продолжить борьбу не с восьмого, а с седьмого места. Но это все теория. На практике надо брать дома шесть очков и ждать результатов игр соперников.

Напомним, что встреча волейбольной команды ПСК "Сахалин" и челябинского "Метара" пройдет в воскресенье, 12 февраля, в волейбольном центре "Сахалин". Начало в 17:00. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.