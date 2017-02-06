новости
новости
Регистрация
В воскресенье волейболистки "Сахалина" встретятся с "Метаром"

В воскресенье волейболистки "Сахалина" встретятся с "Метаром"

Матч пройдет в южно-сахалинском волейбольном центре

В воскресенье волейболисткам ПСК "Сахалин" предстоит сыграть непростой матч с челябинским "Метаром". С одной стороны в нынешнем розыгрыше эта команда звезд с неба не хватает. Но с другой - не стоит забывать, что в матче первого круга на выезде мы уступили. Причем поначалу игра для нашей команды складывалась успешно. Но проиграв первую партию, челябинки смогли переломить ход встречи, и выиграть три сета подряд. Сказалась пресловутая женская психология, о которой говорит не только главный тренер островной команды Константин Приходько, но и многие специалисты Суперлиги. В этом сезоне подобных метаморфоз в чемпионате страны не мало. И любой болельщик или журналист может их легко отыскать, опираясь на результаты матчей и протоколы игр.

С челябинской командой сахалинки знакомы еще по высшей лиге "А". Именно там была сыграна львиная доля матчей. По статистике небольшой перевес на стороне островной команды. Однако на отчетную игру она никак не повлияет. Все будут решать действия игроков на площадке, настрой и функциональная готовность каждой из волейболисток. Этим нюансам тренерский штаб островной команды уделяет в преддверии матча огромное внимание.

"Метар" имеет очень призрачные шансы, чтобы попасть в первую восьмерку и продолжить борьбу за чемпионский титул. Однако нервы потрепать своим соперницам вполне в состоянии. Сахалинкам же, чтобы обойти в турнирной таблице "Ленинградку", необходимо выигрывать два последних матча. Болельщики надежду на благоприятных исход еще не потеряли. Кроме того, при определенных раскладах "Сахалин" может даже продолжить борьбу не с восьмого, а с седьмого места. Но это все теория. На практике надо брать дома шесть очков и ждать результатов игр соперников.

Напомним, что встреча волейбольной команды ПСК "Сахалин" и челябинского "Метара" пройдет в воскресенье, 12 февраля, в волейбольном центре "Сахалин". Начало в 17:00. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:33 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинскволейбольный центр
Прочее
волейбол"Сахалин""Метар"
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
евгений
Написано вчера, в 22:47
Обязательно пойду.
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал
Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал
Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие
Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru