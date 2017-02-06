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Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие
miasskiy.ru

Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие

Любитель быстрой езды с места происшествия пытался скрыться

10 февраля в 00:15 экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России в Холмске в районе улицы Школьной был замечен автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости.

С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторами был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель его проигнорировал и продолжил движение, не снижая скорости.

Сотрудники ДПС начали преследование нарушителя, однако при повторном требовании об остановке, тот только увеличил скорость, и выехал на встречную полосу, создавая тем самым угрозу безопасности других участников дорожного движения.

На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и пытался скрыться. Тогда для принудительной остановки транспорта было применено табельное огнестрельное оружие. После трех предупредительных выстрелов в воздух, также не подействовавших на гражданина, транспортное средство было принудительно остановлено в районе  73 километра автодороги «Невельск–Томари–Аэропорт Шахтерск».

Водитель попытался скрыться с места происшествия, а когда был задержан инспекторами, также оказывал полицейским сопротивление.

Задержанным оказался 30-летний житель города Холмска, с явными признаками алкогольного опьянения. Впоследствии по результатам медицинского освидетельствования, у водителя было установлено состояние опьянения.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке в отношении задержанного гражданина составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:25 +4
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 14:37
Надо было ему ноги прострелить,и тачку поджечь.Бухалдосина
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+9
PATRO
Написано вчера, в 14:49 Отредактированно вчера, в 14:49
serega81, ......Пора уже всем хорошим людям собраться и убить плохих людей!
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+14
lvista
Написано вчера, в 15:01
PATRO,
добро побеждает зло
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+9
Black65
Написано вчера, в 15:23
PATRO, как бы плохих больше не оказалось, тогда добрые огребут
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+4
Еще 8 комментариев
Child_of_Sun
Написано вчера, в 14:41
Вот же молодцы! Это ж надо, гнать пьяного водилу через весь город!!! А вызвать второй патруль и перехватить придурка не подвергая жизни других людей у полисменов ума не хватило?!
Или их трагедия, произошедшая в Холмске несколько лет назад, на 9 мая, ничему не учит?!
Тогда сотрудники тоже гнались за пьяным водителем, только из-за города. Загнали в Холмск, где он и сбил 8 человек, из которых 6 погибло!
Может надо менять стиль работы?
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+15
PATRO
Написано вчера, в 14:46
Child_of_Sun, ....или кадры менять!
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+9
news777
Написано вчера, в 15:41
Child_of_Sun, у них по одному патрулю работают
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+3
AX9566
Написано вчера, в 16:54
Child_of_Sun, Занят второй патруль, Ваши какие действия?
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+1
Еще 5 комментариев
vladsakh
Написано вчера, в 14:49
Одним шлаком на дороге какое то время будет меньше..
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+12
Masenkaya
Написано вчера, в 14:56
Мало было трагедии на 9 мая?!
Заколебали эти алкаши!
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+6
Добрый человек
Написано вчера, в 15:03
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+6
Натали)))
Написано вчера, в 16:16
Штраф платить не хотят, вот и пытаются скрыться...Дальше будет хуже.
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+5
nikolayppu
Написано вчера, в 16:25
Необходимо ГИБДД вести охоту на "крутых" с пониженным чувством самосохранения водятлов с агрессивной ездой, как они задолбали в городе!!! Ведут себя так как-будто одни живут в городе. А за отлов подобных щедро награждать.
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+5
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 17:01
nikolayppu, ....прям требуете?

Щедро награждать кто будет?
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+3
nikolayppu
Написано вчера, в 19:05
О™оРоЗоК, да если будут действительно не с помощью видеокамер следить, а реально и целенаправленно вылавливать и нахлобучивать отморозков, то готов 10 рублей платить экипажу за одного особо агрессивного. И думаю что если 10000 законопослушных граждан скинуться по 10 рублей то это будет стимулом к дальнейшей работе...
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+4
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 20:31 Отредактированно вчера, в 20:33
nikolayppu, После этих слов я должен испугаться?

Всего за одного,дёшево как то.
Да и за всех отвечать не надо,пора взрослеть и отвечать только за себя!
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+2
Еще 2 комментария
leksoos13
Написано вчера, в 16:26
а когда был задержан инспекторами, также оказывал полицейским сопротивление.
А за оказание сопротивления, неповиновение -статьи УК не будет?
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+7
vas
Написано вчера, в 20:23
73 км это вроде уже в сторону яблочного. Они опять нарушителя через город гнали. ДЕБИЛЫ.
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+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано вчера, в 22:23 Отредактированно вчера, в 22:23
vas, Гнали, но ночью- полу д.....
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0
Crysis
Написано вчера, в 21:03
стрелять давно уже надо не по колёсам, а в голову, чтоб такой чертила больше ничего не нарулил
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+3
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