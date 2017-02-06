Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие

10 февраля в 00:15 экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России в Холмске в районе улицы Школьной был замечен автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости.

С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторами был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель его проигнорировал и продолжил движение, не снижая скорости.

Сотрудники ДПС начали преследование нарушителя, однако при повторном требовании об остановке, тот только увеличил скорость, и выехал на встречную полосу, создавая тем самым угрозу безопасности других участников дорожного движения.

На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и пытался скрыться. Тогда для принудительной остановки транспорта было применено табельное огнестрельное оружие. После трех предупредительных выстрелов в воздух, также не подействовавших на гражданина, транспортное средство было принудительно остановлено в районе 73 километра автодороги «Невельск–Томари–Аэропорт Шахтерск».

Водитель попытался скрыться с места происшествия, а когда был задержан инспекторами, также оказывал полицейским сопротивление.

Задержанным оказался 30-летний житель города Холмска, с явными признаками алкогольного опьянения. Впоследствии по результатам медицинского освидетельствования, у водителя было установлено состояние опьянения.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке в отношении задержанного гражданина составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.