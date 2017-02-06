Чтобы остановить пьяного водителя холмским полицейским пришлось применить оружие
Любитель быстрой езды с места происшествия пытался скрыться
10 февраля в 00:15 экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России в Холмске в районе улицы Школьной был замечен автомобиль японского производства, двигавшийся на большой скорости.
С помощью специальных сигналов и громкоговорителя инспекторами был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель его проигнорировал и продолжил движение, не снижая скорости.
Сотрудники ДПС начали преследование нарушителя, однако при повторном требовании об остановке, тот только увеличил скорость, и выехал на встречную полосу, создавая тем самым угрозу безопасности других участников дорожного движения.
На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и пытался скрыться. Тогда для принудительной остановки транспорта было применено табельное огнестрельное оружие. После трех предупредительных выстрелов в воздух, также не подействовавших на гражданина, транспортное средство было принудительно остановлено в районе 73 километра автодороги «Невельск–Томари–Аэропорт Шахтерск».
Водитель попытался скрыться с места происшествия, а когда был задержан инспекторами, также оказывал полицейским сопротивление.
Задержанным оказался 30-летний житель города Холмска, с явными признаками алкогольного опьянения. Впоследствии по результатам медицинского освидетельствования, у водителя было установлено состояние опьянения.
За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке в отношении задержанного гражданина составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Или их трагедия, произошедшая в Холмске несколько лет назад, на 9 мая, ничему не учит?!
Тогда сотрудники тоже гнались за пьяным водителем, только из-за города. Загнали в Холмск, где он и сбил 8 человек, из которых 6 погибло!
Может надо менять стиль работы?
Заколебали эти алкаши!
Щедро награждать кто будет?
Всего за одного,дёшево как то.
Да и за всех отвечать не надо,пора взрослеть и отвечать только за себя!
А за оказание сопротивления, неповиновение -статьи УК не будет?