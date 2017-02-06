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Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал

Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал

Мужчина ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся

Сотрудниками ОМВД России в Холмске разыскивается Пирожков Владимир Васильевич 23.02.1949 г.р., который 5 февраля 2017 года примерно в 14:00 вышел из дома для прогулки в лесу на лыжах в районе улицы Шевченко в Холмске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: На вид 68 лет, среднего телосложения, рост 168 см, глаза голубые, короткостриженный.

Был одет: куртка из материала «искусственная замша» черного цвета (на рукаве рисунок «квадрат желтого цвета»); теплый свитер, брюки утепленные, вязаная шапка черного цвета, ботинки лыжные черного цвета.

При себе имел рюкзак-сумку черного цвета, лыжи деревянные желтого цвета, мобильный телефон.

Особые приметы: на среднем, безымянном пальцах правой руки отсутствуют верхние фаланги пальцев, на локте – шрам круглой формы от укуса собаки, полностью отсутствуют зубы верхней челюсти (носит съемный протез, который на момент ухода остался дома).

ОМВД России по Холмскому городскому округу просит откликнуться жителей Холмска и отдыхавших в районе улицы Шевченко 5 февраля и, владеющих информацией о местонахождении Владимира Пирожкова, либо видевших указанного гражданина, катающимся на лыжах. Любая информация (даже на Ваш взгляд незначительная) может оказать содействие в розыске пропавшего гражданина. Контактные телефоны: 8(42433)2-04-14; 8(42433) 2-00-70, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области .

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:41 +3
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 15:05
будем надеяться,что всё обойдётся...
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+6
AlbinaBengalskaya
Написано вчера, в 15:17 Отредактированно вчера, в 15:18
Лавина могла сойти. "Лысые" без растительности склоны лавиноопасны, и именно на них катаются лыжники...
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+1
Matso
Написано вчера, в 15:31
AlbinaBengalskaya, сердце скорей всего
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0
Masenkaya
Написано вчера, в 16:07
AlbinaBengalskaya, да у нас то там снега совсем чуть чуть...
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0
alena04
Написано вчера, в 18:57 Отредактированно вчера, в 18:58
Может на избе у нас живёт... Поздновато для прогулки вышел.
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0
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