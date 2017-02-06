Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал
Мужчина ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся
Сотрудниками ОМВД России в Холмске разыскивается Пирожков Владимир Васильевич 23.02.1949 г.р., который 5 февраля 2017 года примерно в 14:00 вышел из дома для прогулки в лесу на лыжах в районе улицы Шевченко в Холмске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: На вид 68 лет, среднего телосложения, рост 168 см, глаза голубые, короткостриженный.
Был одет: куртка из материала «искусственная замша» черного цвета (на рукаве рисунок «квадрат желтого цвета»); теплый свитер, брюки утепленные, вязаная шапка черного цвета, ботинки лыжные черного цвета.
При себе имел рюкзак-сумку черного цвета, лыжи деревянные желтого цвета, мобильный телефон.
Особые приметы: на среднем, безымянном пальцах правой руки отсутствуют верхние фаланги пальцев, на локте – шрам круглой формы от укуса собаки, полностью отсутствуют зубы верхней челюсти (носит съемный протез, который на момент ухода остался дома).
ОМВД России по Холмскому городскому округу просит откликнуться жителей Холмска и отдыхавших в районе улицы Шевченко 5 февраля и, владеющих информацией о местонахождении Владимира Пирожкова, либо видевших указанного гражданина, катающимся на лыжах. Любая информация (даже на Ваш взгляд незначительная) может оказать содействие в розыске пропавшего гражданина. Контактные телефоны: 8(42433)2-04-14; 8(42433) 2-00-70, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области .