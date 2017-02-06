Холмчанин отправился кататься на лыжах и пропал

Мужчина ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся

Сотрудниками ОМВД России в Холмске разыскивается Пирожков Владимир Васильевич 23.02.1949 г.р., который 5 февраля 2017 года примерно в 14:00 вышел из дома для прогулки в лесу на лыжах в районе улицы Шевченко в Холмске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.