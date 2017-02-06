Несколько склонов «Горного воздуха» закроют из-за областных соревнований

Борьба за Кубок островного региона по горнолыжному спорту пройдет с 10 по 12 февраля

На «Горном воздухе» вводятся ограничения для свободного катания по некоторым трассам из-за III этапа Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

Так, 10 февраля, целый день будет закрыта трасса «Спортивная». 11 февраля «Спортивную» закроют с утра до 15:00. В воскресенье 12 февраля, с утра до 15:00 будет закрыт склон «Армейка». Кроме того, «Армейка» закрыта на тренировки спортсменов с пятницы по воскресенье с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. В остальное время названные трассы доступны для сахалинцев и гостей острова.

Кроме того, изменилось расписание на свободных для катания склонах. Так, «Запад верх», «Запад низ» и «Юго-западный серпантин» в пятницу и выходные дни открыты до 22:00 (в будни – до 21:00).

В связи с увеличением продолжительност и светового дня «Восток» теперь будет открыт для катания с 10:00 до 18:00. И отличная новость для горнолыжников и сноубордистов, уставших считать камни на этом склоне: всю ночь на 10 февраля здесь работала система искусственного оснежения. Сейчас изготовленный снег ровняют и трамбуют. В 11:00 трассу откроют для гостей комплекса.

С 10 февраля из-за отсутствия снега закрывается для катания трасса «Север-2». Этот склон «спасет» только хорошая метель.