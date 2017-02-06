Несколько склонов «Горного воздуха» закроют из-за областных соревнований
Борьба за Кубок островного региона по горнолыжному спорту пройдет с 10 по 12 февраля
На «Горном воздухе» вводятся ограничения для свободного катания по некоторым трассам из-за III этапа Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.
Так, 10 февраля, целый день будет закрыта трасса «Спортивная». 11 февраля «Спортивную» закроют с утра до 15:00. В воскресенье 12 февраля, с утра до 15:00 будет закрыт склон «Армейка». Кроме того, «Армейка» закрыта на тренировки спортсменов с пятницы по воскресенье с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. В остальное время названные трассы доступны для сахалинцев и гостей острова.
Кроме того, изменилось расписание на свободных для катания склонах. Так, «Запад верх», «Запад низ» и «Юго-западный серпантин» в пятницу и выходные дни открыты до 22:00 (в будни – до 21:00).
В связи с увеличением продолжительност
С 10 февраля из-за отсутствия снега закрывается для катания трасса «Север-2». Этот склон «спасет» только хорошая метель.