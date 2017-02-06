«Элвари Сахалин» одержали победу над «Автомобилистом» в Одинцово

В Одинцово завершился шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В заключительной игре «Элвари Сахалин» нанес поражение «Автомобилисту» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Достаточно легко выиграв первый сет (25:16), островитяне уступили во втором (21:25). К счастью, это не помогло «Автомобилисту» переломить ход поединка. Две следующие партии выиграл «Элвари» (25:18, 25:21), одержав таким образом единственную победу в туре.

Настоящим героем тура следует признать ВК «Владимир». Команда, которая еще совсем недавно балансировала вместе с «Элвари Сахалин» на уровне третьей строчки турнирной таблицы, значительно улучшила свои показатели.

Сейчас волейболисты из Владимира уверенно закрепились на втором месте. Это произошло благодаря четырем победам в туре. Причем, «Владимир» дважды одолел «Подмосковье», в пассиве которого до этого было всего лишь одно фиаско. Хороший пример для остальных участников.

«Элвари Сахалин», занимающему сейчас пятое место, на предварительном этапе осталось принять участие в одном туре. Он пройдет в Ростове-на-Дону с 1 по 5 марта. На берегах Дона островитяне проведут по два матча с «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «Ростов-Волей».