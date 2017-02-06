Водонасосную станцию в Никольском тушили пожарные

vdvsn.ru

9 февраля в 07:05 диспетчеру Углегорского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании водонасосной станции в селе Никольское. Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши строения открытым пламенем на площади 12 квадратных метров.

Пожар был локализован в 07:19, а в 07:46 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.