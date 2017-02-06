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Водонасосную станцию в Никольском тушили пожарные
vdvsn.ru

Водонасосную станцию в Никольском тушили пожарные

Причины возгорания устанавливаются

9 февраля в 07:05 диспетчеру Углегорского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании водонасосной станции в селе Никольское. Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши строения открытым пламенем на площади 12 квадратных метров.

Пожар был локализован в 07:19, а в 07:46 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:48 +1
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Сахалинская областьУглегорский районНикольское
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водонасосная станцияпожар
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Комментарии
Matso
Написано вчера, в 11:11
заголовок новости напомнил "а лисички взяли спички море синее зажгли")))
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