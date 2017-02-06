Бесплатные автобусы доставят сахалинцев к месту старта «Лыжни России»

Заявки на участие в забегах уже подали около 1000 человек

Уже завтра во всех районах Сахалинской области пройдет 35-я юбилейная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В качестве основного места гонки определена лыжная база в селе Троицком Анивского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

О последних приготовлениях к самому масштабному зимнему спортивному празднику рассказали организаторы на заключительном выездном совещании.

«Почти все готово, организаторы выставляют палатки для обогрева, питания, полевые кухни. Лыжня тоже уже укатана, в этом году нам повезло с погодой, завтра не ожидается метели, поэтому мы ожидаем большое количество участников. На сегодняшний день свои заявки на участие в гонке подали около 1000 человек – в областном центре более 600 участников заявилось, и в Троицком более 350. Помимо этого, в день старта, завтра 11 февраля также можно будет заявиться на «Лыжню России», регистрация будет работать до 10.00. Главное условие, наличие медицинской справки с допуском от врача», - отметил начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики Анивского городского округа Андрей Саулей.

За здоровьем участников проследят специалисты медицинской службы, а безопасность обеспечат сотрудники правоохранительн ых органов. Для участников и болельщиков будут организованы палатки обогрева и питания, все желающие смогут угоститься солдатской кашей, горячим чаем и пирожками.

Помимо этого, на территории будут выставлены бесплатные прокаты лыжного инвентаря.

Для сахалинцев, которые не имеют транспортных средств, в день гонки 11 февраля с площади Победы областного центра запустят вместительные бесплатные автобусы. Доехать до места назначения можно будет вместе с лыжным инвентарем. Первая колонна автобусов уйдет с площади в селе Троицкое в 10.10, заключительная в 10.30.

«А для тех, кто приедет на своем автотранспорте мы подготовили удобную и вместительную парковку. Чтобы не создавалось заторов и конфликтных ситуация на месте будут работать сотрудники ГИБДД и волонтеры», - добавил Андрей Саулей.

Напомним, что принять участие в массовом старте на лыжах могут все желающие.

«Лыжня России» - это партийный всероссийский проект. 12 февраля вся Россия побежит на этот старт, в прошлом году в «Лыжне» приняло участие около полутора миллиона человек. На Сахалине была метель, и всего было около 2 тысяч участников. В этом году 35-я юбилейная лыжная гонка у нас состоится на день раньше, 11 февраля, и мы надеемся, будет больше участников. Мы сделали все возможное, чтобы людям было интересно. Во-первых, мы подготовили интересные, спортивные призы, которые будут раздаваться не только в Троицком, но и в других районах области», - рассказал секретарь Сахалинского отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Борис Мисиков.

Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км.

Для участников юбилейной «Лыжни России» организаторы мероприятия приготовили сюрприз – розыгрыш призов от компаний партнеров – три сертификата на страхование жизни и здоровья на один год от компании «ХОСКА», а также авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Токио (Япония) – Южно-Сахалинск с открытой датой от компании «Би-томо». В лотерее смогут принять участие все зарегистрированн ые участники соревнования.