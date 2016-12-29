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Директор оздоровительного комплекса "Афалина" Южно-Курильска Юрий Ревин уволен

Директор оздоровительного комплекса "Афалина" Южно-Курильска Юрий Ревин уволен

Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил

В четверг, 9 февраля, в Южно-Курильске было принято решение об увольнении с должности директора Спортивно-оздоровительного комплекса "Афалина" Юрия Ревина.

Причиной отставки депутата МО "Южно-Курильского городского округа" стало невыполнение должностных обязанностей и некорректное поведение с персоналом и руководством муниципалитета.

По информации astv.ru, вступив в должность, Ревин был обязан разработать сценарий и смету открытия комплекса, подобрать персонал и оформить с ним трудовые отношения, приобрести все необходимое для функционирования бассейна, разработать и утвердить прейскурант цен.

Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил. Трудовые отношения с персоналом были оформлены только 8 февраля, хотя открытие комплекса состоялось 1 числа. Само открытие комплекса произошло только благодаря совместным усилиям отделов культуры и молодежи и спорта.

У персонала учреждения и муниципальных чиновников также вызывала возмущение манера общения Ревина. На претензии руководства Ревин отвечал: «Это не Вы мой работодатель, а я. Я депутат района. Почитайте Устав!».
 
По словам коллег уволенного директора, стиль общения новоиспеченного депутата и руководителя вызывает шок у всех сотрудников администрации. 

Ревин Юрий Андреевич с 23 ноября получил вакантный депутатский мандат Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» по списку КПРФ, на основании постановления Бюро Комитета Южно-Курильского местного отделения КПРФ.

Бассейн в Южно-Курильске официально открыли в конце декабря 2016 года. До этого объект возводился несколько лет, с серьезным отставанием от графика. В 2015 году губернатор Олег Кожемяко установил жесткие сроки сдачи, а курировать стройку назначил министра строительства Александра Житкова. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:58 0
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Люди
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Место
Южно-Курильск
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Комментарии
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 14:01
....надо бы задуматься и о его депутатстве ,соответствующим органам,раз он так относиться к проблемам народа!
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 14:24
О™оРоЗоК, Нашли стрелочника за неповиновение принять на работу нужных людей администрации и сопротивление против открытия учреждения не отвечающим требованиям санэпидстанции...
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+4
Сандра Клайд
Написано вчера, в 15:05
вот как-то не верится, что во всем перечисленном вина одного лишь Ревина, да и подобрать персонал для такого объекта-задача не простая, вряд ли за его дверями стояла очередь квалифицированных и опытных специалистов, которых на острове пруд пруди, подбор кадров-дело ответственное, и на все мероприятия нужно финансирование, возможно, денег было только на бахилы?
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+2
senchick
Написано вчера, в 16:04
Ничего не понял из статьи...
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+1
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