Директор оздоровительного комплекса "Афалина" Южно-Курильска Юрий Ревин уволен

Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил

В четверг, 9 февраля, в Южно-Курильске было принято решение об увольнении с должности директора Спортивно-оздоровительного комплекса "Афалина" Юрия Ревина.

Причиной отставки депутата МО "Южно-Курильского городского округа" стало невыполнение должностных обязанностей и некорректное поведение с персоналом и руководством муниципалитета.

По информации astv.ru, вступив в должность, Ревин был обязан разработать сценарий и смету открытия комплекса, подобрать персонал и оформить с ним трудовые отношения, приобрести все необходимое для функционирования бассейна, разработать и утвердить прейскурант цен.

Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил. Трудовые отношения с персоналом были оформлены только 8 февраля, хотя открытие комплекса состоялось 1 числа. Само открытие комплекса произошло только благодаря совместным усилиям отделов культуры и молодежи и спорта.

У персонала учреждения и муниципальных чиновников также вызывала возмущение манера общения Ревина. На претензии руководства Ревин отвечал: «Это не Вы мой работодатель, а я. Я депутат района. Почитайте Устав!».

По словам коллег уволенного директора, стиль общения новоиспеченного депутата и руководителя вызывает шок у всех сотрудников администрации.

Ревин Юрий Андреевич с 23 ноября получил вакантный депутатский мандат Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» по списку КПРФ, на основании постановления Бюро Комитета Южно-Курильского местного отделения КПРФ.

Бассейн в Южно-Курильске официально открыли в конце декабря 2016 года. До этого объект возводился несколько лет, с серьезным отставанием от графика. В 2015 году губернатор Олег Кожемяко установил жесткие сроки сдачи, а курировать стройку назначил министра строительства Александра Житкова.