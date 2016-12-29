Директор оздоровительного комплекса "Афалина" Южно-Курильска Юрий Ревин уволен
Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил
В четверг, 9 февраля, в Южно-Курильске было принято решение об увольнении с должности директора Спортивно-оздоровительного комплекса "Афалина" Юрия Ревина.
Причиной отставки депутата МО "Южно-Курильского городского округа" стало невыполнение должностных обязанностей и некорректное поведение с персоналом и руководством муниципалитета.
По информации astv.ru, вступив в должность, Ревин был обязан разработать сценарий и смету открытия комплекса, подобрать персонал и оформить с ним трудовые отношения, приобрести все необходимое для функционирования бассейна, разработать и утвердить прейскурант цен.
Из всех поручений не было выполнено ни одно, кроме покупки бахил. Трудовые отношения с персоналом были оформлены только 8 февраля, хотя открытие комплекса состоялось 1 числа. Само открытие комплекса произошло только благодаря совместным усилиям отделов культуры и молодежи и спорта.
Ревин Юрий Андреевич с 23 ноября получил вакантный депутатский мандат Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» по списку КПРФ, на основании постановления Бюро Комитета Южно-Курильского местного отделения КПРФ.
Бассейн в Южно-Курильске официально открыли в конце декабря 2016 года. До этого объект возводился несколько лет, с серьезным отставанием от графика. В 2015 году губернатор Олег Кожемяко установил жесткие сроки сдачи, а курировать стройку назначил министра строительства Александра Житкова.