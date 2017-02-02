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Отключение света в зале не помогло баскетболистам из Ревды обыграть "Сахалин"

Отключение света в зале не помогло баскетболистам из Ревды обыграть "Сахалин"

Финальный счет встречи с "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" 91:88

Сумасшедшая по накалу игра все-таки принесла победу баскетбольной команде "Сахалин" в выездной встрече против "ТЕМП-СУМЗ-УГМК". "Качели" начали раскачиваться еще в первой четверти. Хозяева паркета довольно легко вырвались вперед. Но гости в середине стартовой десятиминутки "взорвались" и мало того, что отыграли отставание в счете, но и сумели к перерыву создать пятиочковый отрыв, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Во втором периоде они успешно продолжили наращивать преимущество. В один из моментов оно достигло уже 15 очков. На секунду показалось, что ревдинцы сломлены. Но не тут то было. Маятник игрового превосходства качнулся в обратную сторону. И уже  к началу заключительной четверти островные баскетболисты "горели" 13 очков. 

Но и на этом интрига не умерла. Сахалинцы проявили недюжий характер и снова отыграли отставание в счете. Более того, за минуту до окончания основного времени матча они вырвались вперед на три очка. Но неожиданно для всех в зале погас свет. К востоку от Татарского пролива у болельщиков начали закрадываться нехорошие мысли о спланированной провокации. Но представители островного клуба поспешили успокоить своих же болельщиков. Отключение света в зале в Ревде случаются. И игра обязательно возобновится. Правда, ждать этого пришлось почти час. А незапланированный перерыв пошел на пользу хозяевам. В оставшееся время они сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Впрочем, в дополнительном периоде подопечные Сергея Гришаева выглядели предпочтительнее и сумели дожать ревдинцев, 91:88.

В составе победителей стоит отметить Артема Комолова, который провел на площадке без малого 40 минут и принес своей команде 18 очков. И Драмира Зибирова, прервавшего результативную засуху и набравшего 21 очко.

Свой следующий матч сахалинцы проведут в Екатеринбурге в ночь с субботы на воскресенье по сахалинскому времени.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:00 0
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:18
Игра валидольная выдалась..наш бывший игрок Федюшин "трёшки" пихал как орехи..наши в середине реально допустили уйму ошибок,куча промахов...вобщем победа тупо на удачу..
С "Уралом" будет ой как непросто,поэтому надо делать выводы.
Ждём победы в ёбурге!
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