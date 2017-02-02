Порыв трубы обнаружили очевидцы на окраине Южно-Сахалинска

видео очевидцев

По предварительным данным, без тепла остались совхоз и дом инвалидов

Сегодня, 9 февраля на окраине Южно-Сахалинска, у контейнерной станции недалеко от проспекта Мира, очевидцы обнаружили порыв трубы теплоснабжения. Клубы горячего пара устилали пустырь и поднимались в небо.

По предварительным данным, без тепла остались совхоз "Тепличный" и южно-сахалинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов. На место выехали сотрудники "Сахалинской коммунальной компании". Устранить порыв планируют в ближайшее время.

Вероятней всего, причина порыва - изношенность сетей.