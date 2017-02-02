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Порыв трубы обнаружили очевидцы на окраине Южно-Сахалинска
видео очевидцев

Порыв трубы обнаружили очевидцы на окраине Южно-Сахалинска

По предварительным данным, без тепла остались совхоз и дом инвалидов

Сегодня, 9 февраля на окраине Южно-Сахалинска, у контейнерной станции недалеко от проспекта Мира, очевидцы обнаружили порыв трубы теплоснабжения. Клубы горячего пара устилали пустырь и поднимались в небо.

По предварительным данным, без тепла остались совхоз "Тепличный" и южно-сахалинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов. На место выехали сотрудники "Сахалинской коммунальной компании". Устранить порыв планируют в ближайшее время.

Вероятней всего, причина порыва - изношенность сетей.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:18 +3
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 13:23
Как всегда-как зима,так трубы пора менять.Летом то нельзя
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:27
Роисся...
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+2
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:28 Отредактированно сегодня, в 13:28
очередной сюжет для фотобанка проекта ОНФ "С теплом -труба", еще и трубы голые, без обмотки, греют попутно улицу.
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:34
это результат работы, выделяли же деньги на ремонт......
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+1
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:46
Masenkaya, надо бы копнуть госзакупки СКК
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+2
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