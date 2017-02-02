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Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации

Депутаты признали утратившим силу положение закона о том, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года

Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов, пишет ТАСС.

Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он напомнил, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз. "На этот раз изначально мы предлагали продлить его для тех категорий, которые в этом, с нашей точки зрения, нуждаются, - пояснил парламентарий. - В первую очередь дети-сироты, те, кто переселяется из ветхого жилья, а также жители Севастополя и Крыма".

"Однако в ходе региональной недели, когда мы подробно обсуждали этот документ, к нам обращались самые разные категории избирателей", - указал Исаев. В числе таковых он назвал граждан, проживающих в общежитиях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. "Вопрос с их местом жительства, возможность приватизации (для них) пока остается открытым", - констатировал депутат. Среди других категорий он упомянул жителей военных городков.

Исаев отметил, что данная тема обсуждалась с председателем "Единой России", председателем правительства Дмитрием Медведевым, и "он однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию".

Решение правительства отказаться от ограничения сроков действия этой меры 7 февраля подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

сегодня, в 14:05 0
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 14:13
Прямо аттракцион неслыханной щедрости.
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+7
Armata77
Написано сегодня, в 14:34
кость народу кинули
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0
yur
Написано сегодня, в 15:26
Сегодня, 9 февраля, Владивостокская таможня проводит брифинг для представителей средств массовой информации, посвященный изменениям в порядке выдачи таможенными органами паспортов транспортных средств, вступившим в законную силу с 1 января 2017 года.
В брифинге примут участие и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев и и.о. 1-го заместителя начальника таможни Алексей Кузьмин. Подробный материал об итогах брифинга смотрите в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24"
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−1
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:10
А потом как налоги на имущество поднимут до небес.
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+5
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:12
Ярославчик, ну так всё к этому и идёт...
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+3
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 21:37
Суета...суета...к 2020 году ставка налога на недвижимость выйдет на 100% уровень, срочно нужно наращивать количество налогоплательщиков. Где вы, плательщики? Дядя хочет зарплаты и льготы с ваших налогов, красивые машинки, яхты и телочек.
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+3
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:43
Lukich,
Какие будут предложения?
2017год на дворе,золотой юбилей в этом году.
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+4
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 22:05 Отредактированно сегодня, в 22:05
PATRO, Есть предложения в рамках существующего законодательства - не сидеть на попе ровно и идти всем на выборы депутатов Сахалинской областной Думы. Дабы сорвать планы не дать возможности провести в думу "согласованных" на верху депутатов. Хоть так начать, штоле. Может тогда в составе не будет латентных и они там перестанут принимать идиотские решения по типу покупки Полариса.
И второе - срочно всем, кто не приватизировал хату - приватизировать. Налоги за недвижимость капают в муниципалитет. Но, это не значит что будет построена молочная кухня, нет! Мэр хочет зарплату, как и весь аппарат.
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 22:18
Lukich,
жаль,что не все это понимают...перед выборами опять кинут расслабляющую кость и народ успокоиться...
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