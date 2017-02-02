Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации
Депутаты признали утратившим силу положение закона о том, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года
Госдума приняла на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Изменения были внесены в рамках второго чтения законопроекта, который в первоначальной редакции пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для крымчан и жителей аварийных домов, пишет ТАСС.
Депутаты, в частности, признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Он напомнил, что сроки окончания приватизации сдвигались уже шесть раз. "На этот раз изначально мы предлагали продлить его для тех категорий, которые в этом, с нашей точки зрения, нуждаются, - пояснил парламентарий. - В первую очередь дети-сироты, те, кто переселяется из ветхого жилья, а также жители Севастополя и Крыма".
"Однако в ходе региональной недели, когда мы подробно обсуждали этот документ, к нам обращались самые разные категории избирателей", - указал Исаев. В числе таковых он назвал граждан, проживающих в общежитиях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. "Вопрос с их местом жительства, возможность приватизации (для них) пока остается открытым", - констатировал депутат. Среди других категорий он упомянул жителей военных городков.
Решение правительства отказаться от ограничения сроков действия этой меры 7 февраля подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.
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