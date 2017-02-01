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В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд
Фотографии Андрея Хапочкина и Игоря Антипова

В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд

Матч за первое место и церемония награждения пройдут 11 февраля

На Сахалине стартовал уже тринадцатый по счету областной финальный турнир дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба". Двенадцать лучших детских хоккейных дружин – чемпионы своих муниципалитетов собрались в городе Макаров, где в течение 6 дней определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г.р.) и разыграют единственную путевку в Олимпийский Сочи на Всероссийский финал соревнований, сообщает пресс-служба островной федерации хоккея. 

Напомним, что турнир дворовых команд "Спорт против подворотни" стартовал в 2005 году по инициативе областного управления молодежной политики и уже проводится в тринадцатый раз.

По одному разу сильнейшие детские хоккейные команды принимали Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск, девять финалов прошли в городе Макаров.

- Мы бесконечно благодарны макаровчанам, тренерам, местной администрации, волонтерам за постоянную поддержку проекта, - сказал автор проекта Андрей Хапочкин. – Я помню, как в 2005 году за ночь поставили деревянную коробку, а первые семь дворовых команд, у долинцев даже коньков не было, вышли на лед. Так на Сахалине возрождалась легендарная "Золотая шайба".

Действительно, макаровчане всегда стараются устроить для участников команд настоящий праздник и лучшие по районным меркам условия: хорошие номера в гостинице и рабочем общежитии, отличное питание, ежедневная баня и вечерний досуг. По традиции отличным подарком для всех гостей стала церемония открытия турнира, в ходе которой детские творческие коллективы Макаровского района подарили болельщикам несколько концертных номеров, а организаторов угостили домашним хлебом-солью.

- Понимаем, как дорого проведение таких соревнований – аренда льда, расценки в гостиницах Южно-Сахалинска, и всегда идем навстречу оргкомитету проекта "Спорт против подворотни", - поделился впечатлениями мэр Макаровского района Андрей Красковский. –Сейчас у нас полным ходом идет допроектирование первого в районе ледового крытого комплекса и хочется верить, что юбилейный десятый по счету турнир дворовых команд по хоккею на нашей территории пройдет уже на его искусственном льду.

Пока инженеры и специалисты мэрии и минспорта дорабатывают новый проект макаровского Ледового спорткомплекса, юные хоккеисты играют на деревянной дворовой коробке.

Двенадцать команд поделены жребием на две подгруппы и по итогам группового этапа четыре сильнейшие дружины, занявшие в своих подгруппах первое и второе места, продолжат борьбу за золотые медали по системе плей-офф.

После первых двух дней соревнований специалисты Сахалинской федерации хоккея отдают предпочтение четырем коллективам – командам из Ноглик, Южно-Сахалинска, Макарова и Холмска.

Так получилось, что по графику игр в группе "А" вчера сошлись именно "Ногликские медведи" и макаровская "Виктория", а в группе "В" южносахалинский "Кристалл" встретился с "Чеховскими медведями" из Холмского района.

По-сути, результаты этих игр должны были определить судьбу первого места в каждой из подгрупп и более "слабого" союзника в полуфинале.

В первой игре весь боевой настрой молодых и быстрых макаровчан разбился о практически непроходимые оборонительные редуты "медведей". По-настоящему, имея подавляющее превосходство в физических габаритах, первая пятерка "Ногликских медведей" довольно спокойно пресекала все атаки хозяев площадки , а атакующий тандем двух Д – Данила Плахута и Даниил Лампадов – четырежды зажигал красный свет за воротами отличного вратаря "Виктории" Андрея Колоницы – 4:1, победа "Ногликских медведей".

В споре южносахалинского "Кристалла" и "Чеховских медведей" настоящим камнем преткновения для воспитанников Дмитрия Евдокимова стала блестящая игра в воротах голкипера "чехов" Ускена Атантаева. К середине матча на информационном табло, бережно охраняемом девчатами-хоккеистками женской команды "Виктория", горели сенсационные «0:0».

Спасением для фаворита соревнований стали точные броски Артема Полякова и Федора Кормачева в конце второго периода. В третьей пятнадцатиминутке окончательный итог матча подвел еще один точный бросок Артема Полякова – 3:0, победа "Кристалла".

Настоящим маленьким подвигом стало участие в турнире мальчишек из Южно-Курильска. Подопечные Олега Молодкина и Сергея Богатырева более двух суток добирались до Сахалина, а едва приехав в Макаров, уже через час бились с невельским "Океаном" и даже открыли счет после броска Данилы Неродовского. Но, в дальнейшем усталость взяла свое и во втором и третьем периодах южнокурильские "Белые медведи" не устояли под натиском лидера Детской Хоккейной Лиги и пять точных атак Евгения Чанчикова принесли невельчанам победу со счетом 5:1.

В других матчах первого и второго туров арбитры Сахалинской федерации хоккея Анатолий Рыков и Евгений Норко зафиксировали следующие результаты:

Первый тур:

  • Поронайск - Ноглики - 1:19 (0:5; 1:7; 0:7)
  • Тымовск - Макаров - 2:10 (0:2; 1:3; 1:5)
  • Долинск - Смирных - 2:4 (2:2; 0:0; 0:2)
  • Невельск- Холмск - 4:9 (0:3; 3:3; 1:3)
  • Южно-Курильск - Оха, игра перенесена
  • Южно-Сахалинск - Анива - 18:0 (7:0; 7:0; 4:0)

Второй тур:

  • Долинск - Поронайск - 5:7 (1:2; 2:3; 2:2)
  • Тымовск- Смирных - 7:1 (3:1; 1:0; 3:0)
  • Макаров - Ноглики - 1:4 (0:2; 0:0; 1:2)
  • Невельск- Южно-Курильск - 5:1 (1:1; 1:0; 3:0)
  • Южно-Сахалинск - Холмск - 3:0 (0:0; 2:0; 1:0)
  • Анива - Оха - 14:0 (8:0; 2:0; 4:0)
  • Долинск - Тымовск - 0:5 (0:1; 0:3; 0:1) 
  • Невельск - Южно- Сахалинск - 0:7 (0:1; 0:4; 0:2)
  • Южно-Курильск - Оха - 15:0 (3:0; 7:0; 5:0)
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В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 1
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 2
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 3
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 4
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 5
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 6
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 7
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 8
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 9
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 10
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 11
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 12
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 13
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 14
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 15
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 16
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 17
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 18
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 19
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 20
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 21
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 22
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 23
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 24
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 25
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 26
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 27
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 28
В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд, Фото: 29
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В финал "Золотой шайбы" на Сахалине вышли двенадцать команд
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 +1
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