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На Сахалине стартовал второй этап конкурса «Танковый биатлон»

На Сахалине стартовал второй этап конкурса «Танковый биатлон»

Оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых - точная копия трассы «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино

На общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области стартовал II этап конкурса Армейских Международных игр-2017 - «Танковый биатлон». В соревнованиях принимают участие около 50 экипажей танковых соединений общевойсковых армий Восточного военного округа (ВВО).

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, состязания проходят в полном соответствии требованиям и условиям положения международного конкурса. На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино.

Механикам-водителям во время конкурсных заездов предстоит преодолеть сложные препятствия, в том числе, змейку, колейный мост, эскарп и косогор.

Для выполнения стрельбы из танковых орудий в период проведения отборочного этапа выделено, в общей сложности, около одной тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать свое мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы, а также уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемета.

 Победители получат право выхода в III - окружной этап, который состоится в марте на территории Хабаровского края.

Соревнования проходят в рамках боевой подготовки войск и повышают профессиональный уровень военных специалистов.

В прошлом году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» в составе сборной России экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных в ВВО, завоевали первое место.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:59 +2
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Комментарии
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:33
а где это?
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:42
Reader,
За Троицком...только там полигон вроде..
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0
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:41
И где данное мероприятие можно посмотреть,или только трепло как у депутатов и чинуш?
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 14:10
Три танкиста!Или четыре?
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+2
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