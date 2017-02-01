На Сахалине стартовал второй этап конкурса «Танковый биатлон»

Оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых - точная копия трассы «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино

На общевойсковых полигонах Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев и Сахалинской области стартовал II этап конкурса Армейских Международных игр-2017 - «Танковый биатлон». В соревнованиях принимают участие около 50 экипажей танковых соединений общевойсковых армий Восточного военного округа (ВВО).

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, состязания проходят в полном соответствии требованиям и условиям положения международного конкурса. На всех местах проведения отборочного этапа оборудованы трассы с препятствиями, маршруты которых являются точной копией трассы «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино.

Механикам-водителям во время конкурсных заездов предстоит преодолеть сложные препятствия, в том числе, змейку, колейный мост, эскарп и косогор.

Для выполнения стрельбы из танковых орудий в период проведения отборочного этапа выделено, в общей сложности, около одной тысячи снарядов. Наводчикам предстоит показать свое мастерство при выполнении сложной фланговой стрельбы, а также уничтожить мишени из крупнокалиберного пулемета.

Победители получат право выхода в III - окружной этап, который состоится в марте на территории Хабаровского края.

Соревнования проходят в рамках боевой подготовки войск и повышают профессиональный уровень военных специалистов.

В прошлом году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» в составе сборной России экипажи танков Т-72Б3 от мотострелковых бригад, дислоцированных в ВВО, завоевали первое место.