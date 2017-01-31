Коммунальное чудо в сахалинском поселке закончилось также быстро, как началось

Вода в колодцах в Серных Источниках Холмского района возвращается к нормальной температуре - если в конце января она поднималась до 22 градусов, то сейчас вернулась к привычным 7 градусам.

Вчера, 7 февраля группа ученых лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН вновь выезжала в село.

"Мы вновь измерили температуру воды в колодцах, она стала заметно прохладнее. Также обследовали сами источники в долине, там температура такая же, какой была многие годы - плюс 7 градусов. Будем продолжать наблюдать за температурой, не исключено, что она может вновь подняться", - рассказал astv.ru зампредседателя Сахалинского отделения РГО, ведущий научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасностей ИМГиГ ДВО РАН Рафаэль Жарков.

Напомним, 31 января ученые взяли пробы воды в колодцах, чтобы отправить их на анализ во Владивосток. Результаты будут готовы в течение месяца.