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Коммунальное чудо в сахалинском поселке закончилось также быстро, как началось

Коммунальное чудо в сахалинском поселке закончилось также быстро, как началось

Температура воды в колодцах снизилась

Вода в колодцах в Серных Источниках Холмского района возвращается к нормальной температуре - если в конце января она поднималась до 22 градусов, то сейчас вернулась к привычным 7 градусам.

Вчера, 7 февраля группа ученых лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН вновь выезжала в село.

"Мы вновь измерили температуру воды в колодцах, она стала заметно прохладнее. Также обследовали сами источники в долине, там температура такая же, какой была многие годы - плюс 7 градусов. Будем продолжать наблюдать за температурой, не исключено, что она может вновь подняться", - рассказал astv.ru зампредседателя Сахалинского отделения РГО, ведущий научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасностей ИМГиГ ДВО РАН Рафаэль Жарков.

Напомним, 31 января ученые взяли пробы воды в колодцах, чтобы отправить их на анализ во Владивосток. Результаты будут готовы в течение месяца.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:32 +3
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Комментарии
КиР84
Написано сегодня, в 12:36
Возможно выброс энергии может повторится. Так как если термальные выходы есть, то они могут быть периодически.
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+2
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 12:55
КиР84, клапан работает, термореле в порядке
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+2
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:58
КиР84, Если термальные выходы есть, почему, снег вокруг колодца не тает? Мне, например, сложно представить термальный выход, направленный строго в колодец, и никуда более. По, идее, в этом случае, он землю вокруг должен прогревать, хоть немного
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 14:27
Abbatissa, не факт. А если колодец 8-10 метров, по пройдено несколько пластов глины и других плотных пород через которые подземный источник не пробился.
Но если будет мощный быброс, то возможно пробьет в других местах.
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0
Еще 1 комментарий
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:39
Не заплатили кроту-коммунальщику,вот он и не топит..))))
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:45
смех смехом,а интересна причина.
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0
jkmu
Написано сегодня, в 12:51
Любименькая АСТЭВЭШЭЧКА!!!! напишите потом как придут результаты.Жуть как интересно!!!!
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+1
Online
О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 13:09
Тайна покрытая мраком.
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+3
Abbatissa
Написано сегодня, в 13:34
Хочу уточнить - в зоне аномалии - несколько колодцев, или один?
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+1
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