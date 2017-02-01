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Баскетболисты "Сахалина" встретятся с командой из Ревды

Баскетболисты "Сахалина" встретятся с командой из Ревды

Игра состоится в полночь с 8 на 9 февраля

Сегодня ночью по сахалинскому времени баскетболисты ПСК "Сахалин" сыграют в Ревде против команды "ТЕМП-СУМЗ-УГМК". Статистика встреч в этом противостоянии на стороне островной команды. Ревдинцы выигрывали лишь дважды, но оба раза сделали это как раз на своей площадке.

К этому поединку команды подошли с разным настроением. Сахалинцы проиграли две встречи подряд, а у "ТЕМПа", наоборот, победная серия составила четыре матча. Но, как известно, любые серии всегда завершаются. И будем надеяться, что это произойдет как раз в Ревде. Тем более, что в нынешнем сезоне островная команды гораздо успешнее играет именно на выезде.

БК ПСК "Сахалин" подошла к игре с "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" без потерь. В лазарете уже никого нет. Не так давно из него был выписан Даниил Соловьев. Центровой залечил старую травму и сейчас уже тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что увидеть трансляцию матча между "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" и ПСК "Сахалин" можно на сайте oneteamsakhalin.ru в разделе "Трансляции" в полночь с 8 на 9 февраля, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:53 0
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