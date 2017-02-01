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Южносахалинцев научили готовить японские рисовые лепешки

Южносахалинцев научили готовить японские рисовые лепешки

Мастер-класс по изготовлению моти прошел в областной библиотеке

Мастер-класс по изготовлению рисовых лепешек моти прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Для Южно-Сахалинска это уже традиционное событие, которое с каждым годом привлекает все больше зрителей и участников. Научиться готовить японские лепешки и потом их продегустировать смогли все желающие.

Гостей приветствовал генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. Он отметил, что лепешки моти являются традиционного блюдом в Японии на новогоднем столе.

Затем начался сам процесс приготовления – мотуцуки. Дети и взрослые с интересом растирали рис молотом, затем из полученной массы формировали лепешки, добавляя нори (сухие листы морской капусты), анко (паста из сладких бобов) и кинако (бобовый порошок), сообщает пресс-служба Городской думы областного центра.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:42 +5
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинская областная библиотека
Прочее
мастер-классмотимотицуки
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:48
вкуснотииищщааа должно быть получилась)
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+3
lvista
Написано сегодня, в 12:41
Masenkaya, неа
. Надо к ним привыкать
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+7
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:46
lvista,
а вы пробовали?
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+2
lvista
Написано сегодня, в 12:48 Отредактированно сегодня, в 12:48
Masenkaya, и не раз! Я привыкла к ним, и они мне нравятся
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+5
Еще 2 комментария
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 11:52
.....и тут я понял кто такая Лиза Ре!
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+6
lvista
Написано сегодня, в 12:41
PATRO, и кто же ето?
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+3
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 11:57
Научите еще делать хорошие автомобили
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+8
lvista
Написано сегодня, в 12:41
Black65, тоже при помощи молота и бочки?
. И в библиотеке
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+4
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 12:49
lvista, не, при помощи молота наши делают
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+5
lvista
Написано сегодня, в 12:50
Black65, ну верным путем идем, товарищи
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+5
Еще 1 комментарий
Hana
Написано сегодня, в 12:04
Так японцы намекнули,что скоро будем кушать только рис
- совместная хозяйственная деятельность на Курилах начинается с этого.
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+4
Online
О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 12:07
В библиотеке???
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:53
О™оРоЗоК, вот тоже ошарашена выбором места для мастер-класса... Это ж негигиенично... Хоть бы кафе какое.
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+3
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