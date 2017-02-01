Южносахалинцев научили готовить японские рисовые лепешки

Мастер-класс по изготовлению рисовых лепешек моти прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Для Южно-Сахалинска это уже традиционное событие, которое с каждым годом привлекает все больше зрителей и участников. Научиться готовить японские лепешки и потом их продегустировать смогли все желающие.

Гостей приветствовал генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. Он отметил, что лепешки моти являются традиционного блюдом в Японии на новогоднем столе.

Затем начался сам процесс приготовления – мотуцуки. Дети и взрослые с интересом растирали рис молотом, затем из полученной массы формировали лепешки, добавляя нори (сухие листы морской капусты), анко (паста из сладких бобов) и кинако (бобовый порошок), сообщает пресс-служба Городской думы областного центра.