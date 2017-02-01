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Житель Макарова покончил жизнь самоубийством
kurer-sreda.ru

Житель Макарова покончил жизнь самоубийством

Причины суицида устанавливают следователи

Сегодня, 8 февраля в 06:55 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №22 по улице Школьной в Макарове обнаружено тело 27-летнего местного жителя.

Как рассказали astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки  будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:03 +2
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Комментарии
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:20
Житель Макарова покончил жизнь самоубийством.... Совершенно неудивительно.
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−8
jkmu
Написано сегодня, в 12:22
EBIN, а то у нас только в Макарове вешаются?????Что за бред привязывать событие к региону!!!
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+4
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:36
jkmu,
Вы давно в Макарове то были? Такой депресняк, что хоть в петлю.
Ответить
−1
jkmu
Написано сегодня, в 12:49
EBIN, какой бред Вы несете....
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+1
Еще 2 комментария
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:22
Ну чтож такое, вся жизнь впереди(
Соболезнования родным
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+3
serega81
Написано сегодня, в 12:29
Нельзя лишать жизни самого себя!!!! В любом случае есть выход из ситуации!!!! О близких надо думать в такие моменты-какого им будет!!!
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+5
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:37
serega81,
Нельзя лишать жизни самого себя. А то что? Бог накажет?
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−7
Online
Ptijka1 Online
Написано сегодня, в 14:05
serega81, Я тоже такого же мнения.Выход всегда найдётся.Думы о близких людях могут остановить.
Но к сожалению бывает , что сами близкие становятся причиной этого безумного шага.
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+4
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:51
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+1
Еще 2 комментария
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:32
Самое страшное,что самоубийства не только в периферии..Южный тоже засветился....и эту статистику,да в Кремль бы...но наши будут рапортовать,что мы развиваемся...ага...
Соболезнования родным и близким...((
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+7
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 12:57
Знал его
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+5
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 13:12
Сергей Макаров, Я тоже. Общались. Завтра я должен был его менять...
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 14:18
Арктический Воин., что же у него произошло?
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+3
Lakitty
Написано сегодня, в 14:19
Сергей Макаров, и я знала...Одноклассник мой
Эх, Димка
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+1
Еще 5 комментариев
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:36
Дааа... Надоело говорить и спорить....


Соболезнование родным и близким
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+4
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:51
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:58
Дедушка Мороз, Ему теперь всё равно...
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 14:19
Да что происходит?! Такие молодые и уходят добровольно из жизни
жить и жить еще.
Соболезную родным и близким
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:45
Ж
алко когда так уходят молодые.
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0
leksoos13
Написано сегодня, в 15:12
меня удивляют в таких случаях всегда такие выводы:в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.
Это уже оф версия? Даже без вскрытия? А если при вскрытии выдаст, что это подстроено?
Писали бы просто что найден в повешенном состоянии. Причины и т.д. устанавливаются.
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+4
vladsakh
Написано сегодня, в 15:57
Зря, мог бы еще пожить. Не все так плохо в этом мире.
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+2
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