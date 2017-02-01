Житель Макарова покончил жизнь самоубийством

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Сегодня, 8 февраля в 06:55 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №22 по улице Школьной в Макарове обнаружено тело 27-летнего местного жителя.

Как рассказали astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.