kurer-sreda.ru
Житель Макарова покончил жизнь самоубийством
Причины суицида устанавливают следователи
Сегодня, 8 февраля в 06:55 в следственный отдел по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №22 по улице Школьной в Макарове обнаружено тело 27-летнего местного жителя.
Как рассказали astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Вы давно в Макарове то были? Такой депресняк, что хоть в петлю.
Соболезнования родным
Нельзя лишать жизни самого себя. А то что? Бог накажет?
Но к сожалению бывает , что сами близкие становятся причиной этого безумного шага.
Соболезнования родным и близким...((
Соболезнование родным и близким
Соболезную родным и близким
Это уже оф версия? Даже без вскрытия? А если при вскрытии выдаст, что это подстроено?
Писали бы просто что найден в повешенном состоянии. Причины и т.д. устанавливаются.