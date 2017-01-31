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Соревнования по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске

Соревнования по акробатическому сноуборду пройдут в Южно-Сахалинске

«Городуху» уже подготовили для дисциплин биг-эйр и слоуп-стайл

С 9 по 13 февраля в Южно-Сахалинске на горе Парковой состоится III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» (BA) и I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS). Организаторами соревнований выступают Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, Федерация сноуборда России.

10 февраля с 10.00 состоится просмотр трассы участниками соревнований, а также пройдут официальные тренировки в двух дисциплинах.

11 февраля в 10.45 стартуют квалификационные соревнования среди мужчин в дисциплине «биг-эйр», а с 12.30 часов квалификацию пройдут представительницы прекрасного пола. Финальные выступления запланированы на 14.00.

12 февраля по расписанию в 10.45 состоятся отборочные выступления у мужчин в «слоуп-стайл». В 12.30 технику прыжков и трюков на суд жюри представят женщины. Финал в этой дисциплине акробатического сноуборда начнется в 14.00. После подведения итогов в 16.00 пройдет церемония награждения призеров и победителей этапов Кубка России, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:13 +1
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