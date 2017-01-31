Первенство Дальнего Востока по кикбоксингу впервые пройдет на Сахалине

С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-К амчатского, Южно-Сахалинска и Якутии. Нужно отметить, что соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«О том, что «Дальний Восток» пройдет на Сахалине стало известно в прошлом году. Данное событие очень значимо для спортсменов региона. Большую часть соревнований проводятся на выезде, теперь кикбоксеры приедут к нам. Те ребята, которые пока не достигли больших успехов, смогут получить огромный опыт, посмотреть на других спортсменов», - рассказывает руководитель федерации по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Буторин.

Соревнований пройдут в спортивно-развле кательном комплексе «Олимпии парк». Вход на бои будет бесплатным.