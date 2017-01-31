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Первенство Дальнего Востока по кикбоксингу впервые пройдет на Сахалине

Первенство Дальнего Востока по кикбоксингу впервые пройдет на Сахалине

Участие в соревнованиях примут более сотни спортсменов

С 24 по 25 февраля в областном центре состоится первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В нем примут участие более 100 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутии. Нужно отметить, что соревнования данного уровня проводятся впервые, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

«О том, что «Дальний Восток» пройдет на Сахалине стало известно в прошлом году. Данное событие очень значимо для спортсменов региона. Большую часть соревнований проводятся на выезде, теперь кикбоксеры приедут к нам. Те ребята, которые пока не достигли больших успехов, смогут получить огромный опыт, посмотреть на других спортсменов», - рассказывает руководитель федерации по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Буторин.

Соревнований пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Олимпии парк». Вход на бои будет бесплатным.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:29 +1
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Комментарии
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 18:35
Какой кикбоксинг лол. Этот жиртрест на фото не может согнуться, чтобы ботинки надеть, какие уж тут хайкики.
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−1
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 18:45
EBIN, это не "жиртрест", а ребенок, который занимается спортом. Он не сидит за приставкой жуя гамбургер. И Вы не имеете право его унижать!
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+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 18:49
Оно и видно, как он спортом занимается.
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0
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