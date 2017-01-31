Роструд: в феврале россиян ждут четырёхдневные выходные

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В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно.

"23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня", - сказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец "Интерфаксу".

При этом он отметил, что 22 февраля предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. "Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", - сказал собеседник агентства.