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Роструд: в феврале россиян ждут четырёхдневные выходные
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Роструд: в феврале россиян ждут четырёхдневные выходные

22 февраля предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно. 

"23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня", - сказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец "Интерфаксу".

При этом он отметил, что 22 февраля предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. "Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", - сказал собеседник агентства.

сегодня, в 16:45 +2
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:49
Главное чтобы погода не подвела. Шашлык, природа
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+7
senchick
Написано сегодня, в 17:42
Разд_Рожают праздники... аванс 25-го, выходные с 23 по 26-е, то есть 22-го денег не дадут, а 27-го уже деньги и нафиг не нужны, так как все равно на карту поступят 28-го...
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+3
Matso
Написано сегодня, в 18:14
а 18-е февраля что рабочий день?
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+1
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 18:21
А я против.
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:24
Балтийская Килька, бесполезно - четыре дня патриархата
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+3
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:36
Triton, у меня шо 23-го, шо 8-го, шо 31-го и далее, по списку - матриархат)))
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+4
Triton
Написано сегодня, в 19:47
Балтийская Килька, это упущение
но на любую хитрую рыбку найдется рыбак похитрее и наживка повкуснее
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+3
Еще 6 комментариев
lakostochka
Написано сегодня, в 18:44
Красота!
Жаль, что на 8 марта так не будет!
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+4
serega81
Написано сегодня, в 19:05
Ох шашлыки замутим семьей,на свежем воздухе!!!!
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+4
ineska
Написано сегодня, в 19:08
а у кого шестидневка, в субботу на работу???? не хотим!
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:27
"Печень простит,печень поймёт..
Но выходной от нас не уйдёт.."
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+3
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 20:06
Добрый человек, от души сказано!
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 20:24
Black65,
интерпретация песни покойного Муратика Насырова..)
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 20:36
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+1
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