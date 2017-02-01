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Сотрудник сотового оператора отработает 360 часов за распечатку чужих телефонных разговоров
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Сотрудник сотового оператора отработает 360 часов за распечатку чужих телефонных разговоров

Детализацию звонков житель Ноглик передал другому человеку

Собранные следственным отделом по Ногликскому району  СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны мировым судьей судебного участка № 9 Ногликского района достаточными для вынесения приговора 21-летнему бывшему специалисту по абонентскому обслуживанию. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров).

Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что 3 ноября 2015 года  подсудимый, находился на рабочем месте в офисе индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги связи в пгт. Ноглики.

Без законных оснований и поводов, установленных федеральным законодательством РФ, без судебного разрешения, без согласия одного из абонентов, он, использовав свое служебное положение с помощью административно-билинговой системы, заполнил от имени указанного абонента заявление на получение детализации разговоров, которое направил в абонентский отдел ПАО «Мобильные телесистемы».

6 ноября 2015 года парень получил детализацию телефонных соединений и направил их на адрес электронной почты неустановленного лица, но не принадлежащей вышеуказанному абоненту. 

Таким образом, подсудимый нарушил право абонента на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, гарантированное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:04 +3
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 09:19
"Тебя посодют,а ты не воруй!"
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:22
Дааа... Только и всего...

Написано: "Таким образом, подсудимый нарушил право абонента на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, гарантированное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ."

Стрелочник...

Об остальных фактах история умалчивает...
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:22
Правильнее будет написать "Детализация звонков".
Распечатать телефонные переговоры могут только силовые структуры,и то-по определённым запросам...но уж никак не сопляк-консультант сотовой забегаловки...
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+2
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 09:48
Не можешь работать головой, работай руками
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+1
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