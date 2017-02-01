Сотрудник сотового оператора отработает 360 часов за распечатку чужих телефонных разговоров

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Собранные следственным отделом по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны мировым судьей судебного участка № 9 Ногликского района достаточными для вынесения приговора 21-летнему бывшему специалисту по абонентскому обслуживанию. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров).

Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что 3 ноября 2015 года подсудимый, находился на рабочем месте в офисе индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги связи в пгт. Ноглики.

Без законных оснований и поводов, установленных федеральным законодательством РФ, без судебного разрешения, без согласия одного из абонентов, он, использовав свое служебное положение с помощью административно-билинговой системы, заполнил от имени указанного абонента заявление на получение детализации разговоров, которое направил в абонентский отдел ПАО «Мобильные телесистемы».

6 ноября 2015 года парень получил детализацию телефонных соединений и направил их на адрес электронной почты неустановленного лица, но не принадлежащей вышеуказанному абоненту.

Таким образом, подсудимый нарушил право абонента на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, гарантированное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.