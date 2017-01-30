Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине

Матчем ПСК "Сахалин" против детворы стартовал в Южно-Сахалинске пятый Чемпионат детсадовской Семейной Лиги по хоккею в валенках. Игру посетили и сказочные герои – Незнайка, Баба Яга, добродушные Волк и Олимпийский Миша, сообщает островная федерация хоккея.

В этом сезоне в соревнованиях принимает участие 14 детсадовских команд – 11 хоккейных дружин из Южно-Сахалинска, 2 команды из Анивы ("Рябинка" и "Гагаринцы") и впервые – малыши и их родители из регионального отделения Всероссийской организации "Специальная Олимпиада" (команда "Лучики"). Специально для них на открытие соревнований были приглашены ездовые упряжки Сахалинской федерации ездового спорта. В итоге первые матчи пришлось отложить на целях 30 минут, пока симпатичные хаски, лайки и маламуты не покатали всех желающих.

Продолжением этого семейного спортивного праздника стала уже традиционная дружеская игра между малышами Детсадовской Лиги и игроками ПСК "Сахалин". Профессионалы едва отбились от напора пятилетних хоккеистов – 2:2, победила дружба.

Формат соревнований остался неизменным. Как рассказал автор проекта Андрей Хапочкин, на предварительной стадии все команды по итогам жеребьевки были поделены на четыре подгруппы и через три недели восемь лучших дружин продолжат борьбу за Кубок Детсадовской Лиги по системе плей-офф.

По традиции, матч состоит, как и положено в большом хоккее, из трех периодов. В первой пятиминутке безопасный резиновый мячик гоняют малыши, во втором периоде играют мамы, в третьем – папы и дедушки.

- В этом проекте нам не так важен спортивный результат и кто победит, - пояснил Андрей Хапочкин. – Главное, что родители и их малыши вместе, и на спортивной площадке они вместе учатся побеждать и вместе переживать неудачи. Для нас, все кто пришел в детсадлигу, уже победители, здесь нет проигравших.

После веселого праздника открытия состоялись игры первого тура, в которых арбитры Сахалинской Федерации Хоккея Павел Рыжиков и Евгений Норко зафиксировали вот первые победы:

Группа А. МБОУ6 – Огонек – 5:1, Черемушки – Светлячок – 4:2.

Группа В. Сказка – Белоснежка – 4:2, Солнышко – Жемчужина – 6:1.

Группа С. Рябинка (Анива) – Звездочка – 4:1.

Группа D. Полянка – Лучики – 13:1.

Матчи второго утра пройдут в следующую пятницу, 10 февраля, на спортивных площадках детских садиков «Белоснежка» и «Огонек».