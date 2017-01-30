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Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине

Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине

Участие в состязаниях принимают 14 команд

Матчем ПСК "Сахалин" против детворы стартовал в Южно-Сахалинске пятый Чемпионат детсадовской Семейной Лиги по хоккею в валенках. Игру посетили и сказочные герои – Незнайка, Баба Яга, добродушные Волк и Олимпийский Миша, сообщает  островная федерация хоккея. 

В этом сезоне в соревнованиях принимает участие 14 детсадовских команд – 11 хоккейных дружин из Южно-Сахалинска, 2 команды из Анивы ("Рябинка" и "Гагаринцы") и впервые – малыши и их родители из регионального отделения Всероссийской организации "Специальная Олимпиада" (команда "Лучики"). Специально для них на открытие соревнований были приглашены ездовые упряжки Сахалинской федерации ездового спорта. В итоге первые матчи пришлось отложить на целях 30 минут, пока симпатичные хаски, лайки и маламуты не покатали всех желающих.

Продолжением этого семейного спортивного праздника стала уже традиционная дружеская игра между малышами Детсадовской Лиги и игроками ПСК "Сахалин". Профессионалы едва отбились от напора пятилетних хоккеистов – 2:2, победила дружба.

Формат соревнований остался неизменным. Как рассказал автор проекта Андрей Хапочкин, на предварительной стадии все команды по итогам жеребьевки были поделены на четыре подгруппы и через три недели восемь лучших дружин продолжат борьбу за Кубок Детсадовской Лиги по системе плей-офф.

По традиции, матч состоит, как и положено в большом хоккее, из трех периодов. В первой пятиминутке безопасный резиновый мячик гоняют малыши, во втором периоде играют мамы, в третьем – папы и дедушки.

- В этом проекте нам не так важен спортивный результат и кто победит, - пояснил Андрей Хапочкин. – Главное, что родители и их малыши вместе, и на спортивной площадке они вместе учатся побеждать и вместе переживать неудачи. Для нас, все кто пришел в детсадлигу, уже победители, здесь нет проигравших.

После веселого праздника открытия состоялись игры первого тура, в которых арбитры Сахалинской Федерации Хоккея Павел Рыжиков и Евгений Норко зафиксировали вот первые победы:

  • Группа А. МБОУ6 – Огонек – 5:1, Черемушки – Светлячок – 4:2.
  • Группа В. Сказка – Белоснежка – 4:2, Солнышко – Жемчужина – 6:1.
  • Группа С. Рябинка (Анива) – Звездочка – 4:1.
  • Группа D. Полянка – Лучики – 13:1.

Матчи второго утра пройдут в следующую пятницу, 10 февраля, на спортивных площадках детских садиков «Белоснежка» и «Огонек».

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Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 1
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 2
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 3
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 4
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 5
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 6
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 7
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 8
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 9
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 10
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 11
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 12
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 13
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 14
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 15
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 16
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 17
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 18
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 19
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 20
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 21
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 22
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 23
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 24
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 25
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 26
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 27
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 28
Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине, Фото: 29
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Пятый сезон детсадовского чемпионата по хоккею в валенках стартовал на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:44 0
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