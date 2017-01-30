фото и видео очевидцев

Пожар вспыхнул на улице Ленина в районе кафе "Веранда"

Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска. Пожар произошел сегодня, 6 февраля в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Ленина и Институтской в районе кафе "Веранда".

По словам очевидцев, сначала они услышали хлопок, похожий на взрыв, почти сразу после этого Suzuki Jimny вспыхнул.

Пожарные почти сразу прибыли на место происшествия, но отстоять автомобиль не удалось.

По словам очевидцев, на автомобиле недавно был установлен новый аккумулятор. Вероятно, произошло короткое замыкание.

Хозяйки иномарки во время пожара в салоне не было.