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Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
фото и видео очевидцев

Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска

Пожар вспыхнул на улице Ленина в районе кафе "Веранда"

Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска. Пожар произошел сегодня, 6 февраля в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Ленина и Институтской в районе кафе "Веранда". 

По словам очевидцев, сначала они услышали хлопок, похожий на взрыв, почти сразу после этого Suzuki Jimny вспыхнул.

Пожарные почти сразу прибыли на место происшествия, но отстоять автомобиль не удалось. 

По словам очевидцев, на автомобиле недавно был установлен новый аккумулятор. Вероятно, произошло короткое замыкание. 

Хозяйки иномарки во время пожара в салоне не было.

 

 

Галерея
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 1
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 2
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 3
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 4
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 5
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 6
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска, Фото: 7
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:43 +5
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 19:47
Главное, что бы люди не пострадали!
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+3
Paiste
Написано сегодня, в 19:57 Отредактированно сегодня, в 19:58
Нифига себе новый аккумулятор...
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+3
raibekaa
Написано сегодня, в 20:02
Последнее время что то часто горят машины.чтож это такое происходит
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+5
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 20:06
Слушайте, машины горят как бумажки с начала года... как-то настораживает
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+5
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 21:05
Ахринеть!
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+1
angyskh
Написано сегодня, в 21:05
Чот фигня какая-то..
Откуда очевидцы про аккумулятор узнали? Как он загорелся?
КЗ вполне может быть, но не аккум
Женщины чаще за внешним видом авто следят, а не за техсостоянием...
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+2
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 21:23
Сегодня какой то черный понедельник! Жаль девушку что лишилась имущества, надеюсь страховая компания возместит.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 21:51
Сгорела паскуда...
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