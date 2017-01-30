Более тысячи сахалинцев прошли обследование в день борьбы с раковыми заболеваниями

Врачи областного онкологического диспансера провели приём в четырёх поликлиниках Южно-Сахалинска (№2,4,6) и консультативно-диагностическом центре. Группы специалистов выехали также в Долинск и Аниву, всех желающих они консультировали в поликлиниках центральных районных больниц, также обследования проводились во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

- Не сказать, чтобы меня сильно что-то беспокоит, но определённые сомнения были. Вот и решила сегодня проконсультироваться со специалистом. Приём ведётся без предварительной записи, берёшь карту в регистратуре и идёшь в нужный кабинет. При необходимости можно и УЗИ сегодня пройти, – рассказала жительница Анивы. 4 февраля из Южно-Сахалинска в этот город приехали онколог, онкогинеколог и уролог-онколог. Они вели прием всех желающих, без предварительной записи.

В предыдущие годы в день борьбы с раковыми заболеваниями на Сахалине проводился расширенный приём в областном онкологическом диспансере. В этот раз формат решили изменить для большего охвата жителей области. Перемены ожидаются и в повседневной работе, врачи диспансера будут чаще выезжать в районы.

- За каждым муниципалитетом закреплён куратор и раньше, как минимум, раз в шесть месяцев они бывали в своих районах. Сейчас такие выезды будут осуществляться ежеквартально. Предварительно мы звоним руководству центральных районных больниц и спрашиваем, в каком специалисте есть потребность. Исходя из запроса, мы и формируем группу, – подчеркнул главный внештатный онколог Сергей Старцев, проводивший приём пациентов в Аниве.

- Люди приходят с разными жалобами. И далеко не все они связаны с онкологией, – отметил врач уролог-онколог Илья Белов. – А если говорить об общих рекомендациях, то мужчинам к урологу в первый раз надо обязательно обратиться в 42 года. Сдать анализы на простатспецифический антиген (ПСА) – это маркер рака предстательной железы, она позволяет выявить болезнь на ранних стадиях.

- Люди стали больше внимания уделять своему здоровью. Обращаются к врачам, проходят обследование. У нас работают скрининговые программы по выявлению онкологических заболеваний. Во время диспансеризации проводятся соответствующие тесты. К примеру, женщины с 39 лет проходят маммографию. Также занимаемся диагностикой при помощи онкомаркеров на заболевания желудочно-кишечного тракта, – отметила врач-онколог из Анивы Галина Гаджибек.

Всего во время акции в медицинские учреждения области обратились 1 203 человека. У 10 пациентов врачи диагностировали рак. У 86 граждан врачи заподозрили онкопатологию, всем им выдано направление на дополнительное обследование.