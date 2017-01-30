Первый этап строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске завершится к осени

Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от Олега Кожемяко получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Первая очередь лыже-биатлонного комплекса, строительство которой началось в мае прошлого года, будет включать в себя стрельбище, штрафной круг, стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около восьми километров. Все они будут сертифицированы. Это позволит присваивать участникам здешних соревнований спортивные разряды. Завершение строительства первой очереди намечено на осень текущего года.

С момента начала работ подрядчик выполнил вертикальную планировку трасс, разбивку территории под строящиеся объекты. Сейчас здесь в две смены ведутся работы по перемещению грунта. На стрельбище залит фундамент под опоры освещения. Ведется строительство стартовой площадки. А вдоль будущих трасс уже установлены все опоры освещения. Однако темпы работ оставляют желать лучшего. Намечается отставание от графика, признали строители, докладывая о положении дел приехавшему на объект губернатору.

- Задача стоит серьезная – встретить здесь нашу олимпийскую сборную, чтобы она смогла подготовиться к зимним Олимпийским Играм 2018 года, которые пройдут в Республике Корее, - сказал Олег Кожемяко. – Чтобы ее решить, подрядная компания должна увеличить темпы производства работ, привлечь, если потребуется, субподрядные организации.

Параллельно с процессом строительства ведется закупка оборудования для будущего лыже-биатлонного комплекса: системы хронометража, мишенных установок, видеоэкранов для трансляции соревнований.

- Это будет второе на Дальнем Востоке спортивное сооружение такого рода, способное принимать международные соревнования, - отметил губернатор. – Конечно, пользоваться им смогут не только спортсмены, но и все жители Сахалинской области, а также гости региона.