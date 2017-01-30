Горящий автомобиль потушили пожарные Поронайска

2 февраля в 01.02 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в райцентре в районе дома №1 по улице Победы горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент огонь охватил 3 кв. метра автомобиля.

Пожар был локализован в 01.07, а в 01.08 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.