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Горящий автомобиль потушили пожарные Поронайска

Горящий автомобиль потушили пожарные Поронайска

Машина вспыхнула ночью 2 февраля

2 февраля в 01.02 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о том, что в райцентре в районе дома №1 по улице Победы горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты.  На тот момент огонь охватил 3 кв. метра автомобиля.  

Пожар был локализован в 01.07, а в 01.08 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 +2
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