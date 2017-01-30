Бассейн открылся на Кунашире

В будущем здесь построят гостиницу и бальнеологический комплекс

В Южно-Курильске 1 февраля был открыт спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Общая площадь двухэтажного сооружения — 1923 квадратных метра.

Плавательный бассейн расположен на втором этаже здания, оснащен разделительными дорожками, поворотными съемными щитами, стартовыми тумбами и стойками фальстарта. Установлено испанское оборудование для нагрева и качественной фильтрации воды.

Также в комплексе оборудован зал с тренажерами для спортсменов с различным уровнем подготовки. Отдельные помещения занимают раздевалки, санузлы, душевые кабины и кафе, для маломобильных групп населения предусмотрен и лифт. В кафе посетителям предлагают чай и прохладительные напитки.

Прибывший на открытие комплекса заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков передал поздравления южнокурильчанам от губернатора Олега Кожемяко. По словам Житкова, «этот комплекс, а также спортивный комплекс на соседнем Шикотане, были построены на средства федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов и средств бюджета Сахалинской области. Подрядчиками строительства на Шикотане была фирма ООО «Росстрой», на Кунашире – ООО «ЛИГО-дизайн». Эти строительные компании успешно справились с заданиями».

На открытии выступили девушки из секции черлидинга (тренер Олеся Кан). В торжественной церемонии приняли участие все спортсмены Кунашира: пловцы, каратисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, дзюдоисты и гимнасты.

Рядом с открывшимся бассейном в ближайшее время построят гостиницу и бальнеологический комплекс, это будет уже вторая очередь. Идея его возведения принадлежит сахалинскому губернатору Олегу Кожемяко. Во время очередной рабочей поездки на Кунашир осенью 2015 года, губернатор увидел, что отработанная горячая вода из бойлеров, поступающая от вулкана Менделеева в райцентр, сбрасывается в море. Олег Кожемяко предложил рядом с плавательным бассейном построить комплекс контрастных ванн, используя горячую вулканическую воду для оздоровления курильчан.