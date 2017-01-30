«Первая ласточка» из Южно-Сахалинска примет участие в чемпионате по волейболу среди глухих в Хабаровске

Островные волейболисты 4 февраля сыграют с Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском, а в воскресенье – с Хабаровском-2 и Благовещенском

В ближайшие выходные в Хабаровске пройдет открытый чемпионат края по волейболу среди глухих спортсменов. Одним из претендентов на награды состязаний будет «Первая ласточка» из Южно-Сахалинска.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, «Ласточка» действительно является первой. Она – первая (и единственная) команда островного региона, за которую выступают спортсмены с нарушениями слуха. Уже почти два года волейболисты тренируются в ГБУ СО «ВЦ «Сахалин».

С первого дня тренировочным процесс руководит Георгий Чичикашвили. Он учил своих подопечных азам волейбола. За прошедшее время прогресс виден, что называется, невооруженным глазом. Те, кто раньше не знал, как подавать мяч, теперь выдает эйс за эйсом. А тот, кто не умел пасовать, раздает партнерам по команде выверенные передачи.

Соревновательного опыта, правда, у «Первой ласточке» немного. Да и откуда ему взяться, если команда на Сахалина только одна? И все же, волейболисты уже участвовали в нескольких турнирах на острове, а год назад ездили на состязания в Хабаровск.

- Год назад для нас это был первый выезд на официальные состязания. Волейболистам было тяжело. Мы даже не представляли, какого уровня будут наши соперники, - вспоминает Георгий Чичикашвили.

Как оказалось, соперники были очень серьезными. В частности, игроки команды из Комсомольска-на-Амуре тренируются вместе с 15 лет, участвуют во многих состязаниях не только по волейболу, но и по другим игровым видам спорта. Большим соревновательным опытом обладают и волейболисты из Хабаровска.

Всего же в этом году в отрытом чемпионате Хабаровского края примут участие пять команд. Помимо «Первой ласточки» это Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Хабаровск-2 и Благовещенск.

Островные волейболисты 4 февраля сыграют с Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском, а в воскресенье – с Хабаровском-2 и Благовещенском.

В составе «Первой ласточки» в Хабаровск вылетают Денис Комин, Денис Гайдамащук, Алексей Новожеев, Виталий Глебов, Филипп Талашов, Максим Дарвин и Вячеслав Евменов.

- Денис Комин и Максим Дарвин тренируются недавно, а остальные занимаются с самого начала, - рассказал Георгий Чичикашвили.