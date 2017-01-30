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Прокат коньков открылся в парке Южно-Сахалинска

Прокат коньков открылся в парке Южно-Сахалинска

Горожан приглашают на катки на аллее «Сакуры» и на танцплощадке

С 3 февраля в городском парке Южно-Сахалинска открывается прокат коньков. Местом размещения проката стало помещение для переодевания спортсменов на стадионе «Космос», вход с аллеи «Сакуры».

Размерный ряд коньков представлен от 36 до 46 размера (мужские и женские).

Время работы проката:

  • Вторник-пятница с 14:00 до 21:00.
  • Суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.
  • Понедельник — выходной.

Всего в парке работают два бесплатных катка — на аллее «Сакуры» и на танцплощадке. Взяв коньки на прокат можно посетить любую из двух имеющихся ледовых площадок.

Для тех, кто пришел со своими коньками есть возможность сдать свои вещи в гардероб или оставить их в камере хранения у катка на танцплощадке, где всех желающих ждет угощение горячим чаем, сообщает пресс-служба городского парка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:36 +2
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Комментарии
°В_Кедах°
Написано сегодня, в 10:47
Прокат-это не гигиенично!
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:36
у меня свои коньки.))
С кем идём кататься на выходных?))
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+2
Ded-parapet
Написано сегодня, в 12:21
Кто знает, у них есть сайт с расценками?
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 12:56
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 13:14
Ну наконец-то!Правда зима уже к концу,но все равно хорошо.А то привыкли уже за много лет,что в парке всегда можно покататься и лед хорошо обслуживают. Прямо взгустнулось,когда его не оказалось в этом году.
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+2
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