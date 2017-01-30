Прокат коньков открылся в парке Южно-Сахалинска

Горожан приглашают на катки на аллее «Сакуры» и на танцплощадке

С 3 февраля в городском парке Южно-Сахалинска открывается прокат коньков. Местом размещения проката стало помещение для переодевания спортсменов на стадионе «Космос», вход с аллеи «Сакуры».

Размерный ряд коньков представлен от 36 до 46 размера (мужские и женские).

Время работы проката:

Вторник-пятница с 14:00 до 21:00.

Суббота-воскресе нье с 12:00 до 22:00.

нье с 12:00 до 22:00. Понедельник — выходной.

Всего в парке работают два бесплатных катка — на аллее «Сакуры» и на танцплощадке. Взяв коньки на прокат можно посетить любую из двух имеющихся ледовых площадок.

Для тех, кто пришел со своими коньками есть возможность сдать свои вещи в гардероб или оставить их в камере хранения у катка на танцплощадке, где всех желающих ждет угощение горячим чаем, сообщает пресс-служба городского парка.