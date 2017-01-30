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Сахалинские шахтеры получат дополнительно к пенсии 2,5 тысячи рублей

Сахалинские шахтеры получат дополнительно к пенсии 2,5 тысячи рублей

Всего в островном регионе 797 бывших работников угольной промышленности

С 1 февраля доплата к пенсиям бывшим угольщикам составляет в среднем по Сахалинской области 2 тыс. 472,39 рубля. Её получат 797 бывших работников угольной промышленности Сахалина, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Доплата к шахтерской пенсии меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с октября по декабрь 2016 года.

По результатам четвёртого квартала прошлого года сумма доплаты составляет в среднем по области 2 тыс. 472,39 рубля. Её получат 797 бывших работников угольной промышленности Сахалина.

Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим периодом, величина доплаты немного уменьшилась, так как взносов от работодателей поступило меньше. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 2 тыс. 510,73 рубля.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 мая нынешнего года. Затем снова произойдет перерасчет - опять-таки с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за первый квартал 2017 года угольные предприятия всей страны.

Напомним, ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата к пенсии каждому пенсионеру рассчитана индивидуально, в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:24 +2
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Комментарии
°В_Кедах°
Написано сегодня, в 10:49
Круто.О таком гешевте можно только метать.
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