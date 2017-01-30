Сахалинские теннисисты сразятся за звание лучшего

Чайковские.рф

В предстоящие выходные в Южно-Сахалинске и в Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10:00 в ДЮСШ Долинска (ул.Сахалинская, 8-а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет. Свое участие подтвердили команды Холмска, Южно-Сахалинска, Томари, а также хозяева площадки.

Розыгрыш медалей будет проводиться в личном и командном зачетах. Итоги соревнований будут подведены в это воскресенье.

5 февраля в 10:00 в Южно-Сахалинске начнутся игры клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису среди команд IV лиги. Соревнования пройдут в спортивном зале «ЭПЛ» (ул. Полевая,6). Борьбу за две путевки в III лигу поведут южно-сахалинские команды «Виктория», «Браво», «Торнадо» и «Чайзер», а также холмский «Импульс» и томаринский «ДИСЮ», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.