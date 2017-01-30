Изменены правила судейства сахалинского зимнего турнира по футболу

5 февраля начинаются первые игры "Открытого турнира по футболу "Зимняя лига-2017". Соревнования между детско-юношескими футбольными клубами под куполом спортивного комплекса "Олимпия парк" проходят четвертый год, сообщает пресс-служба ОГАУ "ФК "Сахалин".

В этом году правила проведения соревнований несколько изменились. В первую очередь, это касается судейства.

- Судейство будет проводиться по формату игры в большой футбол: два боковых арбитра и главный судья, - рассказывает руководитель отделения футбола ОГАУ "ФК "Сахалин" Евгений Джумшудов. - Есть и другое нововведение. Обслуживать игры теперь будут не только тренеры ОГАУ, но и воспитанники старших возрастных групп.

Все это сделано для того, чтобы игра стала более зрелищной, приближена к профессиональным условиям, а так же для роста уровня подготовки воспитанников и тренерского состава.

- Главный посыл - мы это можем, мы это делаем, и мы делаем это сами, - комментирует новые правила и.о. директора ОГАУ "ФК "Сахалин" Евгений Крючков.

Игры "Зимней лиги-2017" будут проходить по воскресеньям в СК "Олимпия парк" с 10:00. Желание участвовать выразили тридцать пять команд из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмска, Невельска, Долинска, Томари, Поронайска, Ноглик и Охи. Областной центр представят 15 команд ОГАУ "ФК "Сахалин" и одна команда Гимназии № 3. Соревнования продлятся до 26 февраля.