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Власти Холмска планируют обустроить пляж в Яблочном

Власти Холмска планируют обустроить пляж в Яблочном

Обсуждается возможность обустройства парковки, охрана территории, увеличение числа торговых точек и кафе

В администрации Холмска прошло совещание по вопросу организации зоны пляжного отдыха в селе Яблочное Холмского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пляж в Яблочном был стихийным. И только в прошлом году его обустройством занялись власти. На прибрежной территории появились лежаки, кабинки для переодевания и душевые, были закуплены батуты, установлена торговая палатка.

Но для того, чтобы сделать этот участок берега действительно центром отдыха, недостаточно. Администрации округа планирует привлекать частный бизнес для инфраструктуры, организации безопасного и максимально комфортного летнего досуга сахалинцев.

Обсуждает возможность обустройства удобной парковки на пляже, и охрана территории, и работа спасателей, и увеличение торговых точек и точек общепита, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация полноценного отдыха для семей с детьми, открытие вечернего кинотеатра и многое другое.

Итогом совещания стало решение о создании к 20 февраля 2017 года так называемой «дорожной карты», в которой будут обозначены конкретные мероприятия и сроки их реализации.

вчера, в 16:39 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано вчера, в 16:50
Асфальт до туда для начала положите...
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+7
Sakh65reg
Написано вчера, в 16:54
TROL, проложат, до Чехова ведь собирались в 17 ложить
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+2
lvista
Написано вчера, в 19:15
TROL, с языка снял
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 17:02
Чтобы сделать там дорогу,придётся людей переселять...довольно узко,если уж собрались привлекать туристов...ну сделаете вы идеально гладкую,а теперь прикиньте,народ обрадовался гладкой дороге(что значительно сократит время поездки),и поток автотранспорта увеличится в разы...пробка будет анивская,тем самым время поездки начинает опять увеличиваться...а когда машин будет мало,там будут гонять молодые обдолбано-бухие долбошлёпы,сбивая местных жителей,там всё таки тоже живут детки,за которыми не всегда усмотришь.
4 полосы,разделительные блоки,защита со стороны моря и сопок...
Накладно?...аааа,блин,забыл,скомуниздить ведь тогда не получится..
нууу..тогда оставляйте всё как есть...делайте из Яблочного Майами и будем посмотреть....
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+4
laskotka
Написано вчера, в 17:39
сколько лет уже администрация лелеет эти планы....ну пусть их....нехай мечтают...
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+1
legkiy
Написано вчера, в 18:58
да пустите до садовников матрису и будет лучше....меньше машин на пляже, меньше пьяных за рулем.
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+2
Морское телевидение
Написано вчера, в 23:56 Отредактированно вчера, в 23:58
Нужно строительство дороги от Яблочного до Пятиречья с целью уменьшить время в пути и снизить нагрузку с города Холмска во время массового отдыха. Для жителей Южно-Сахалинска так-же запустить автобусный маршрут п. Яблочный-г. Южно-Сахалинск.
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+2
Online
angyskh Online
Написано сегодня, в 04:15 Отредактированно сегодня, в 04:15
стараюсь ездить хотя бы до Пионеров, чтобы все выходные не сношали мозг "выдерни, мы засели". За 1000р многие не хотят, хотя на выдергивания их из песка уходит соляры как на дорогу Южный-Яблочное и обратно. А я вроде приехал отдыхать
Поэтому пофиг как там что обустроят, лишь бы контейнеры мусорные стояли
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