Власти Холмска планируют обустроить пляж в Яблочном

В администрации Холмска прошло совещание по вопросу организации зоны пляжного отдыха в селе Яблочное Холмского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пляж в Яблочном был стихийным. И только в прошлом году его обустройством занялись власти. На прибрежной территории появились лежаки, кабинки для переодевания и душевые, были закуплены батуты, установлена торговая палатка.

Но для того, чтобы сделать этот участок берега действительно центром отдыха, недостаточно. Администрации округа планирует привлекать частный бизнес для инфраструктуры, организации безопасного и максимально комфортного летнего досуга сахалинцев.

Обсуждает возможность обустройства удобной парковки на пляже, и охрана территории, и работа спасателей, и увеличение торговых точек и точек общепита, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация полноценного отдыха для семей с детьми, открытие вечернего кинотеатра и многое другое.

Итогом совещания стало решение о создании к 20 февраля 2017 года так называемой «дорожной карты», в которой будут обозначены конкретные мероприятия и сроки их реализации.