новости
новости
Регистрация
"Морские львы" потерпели первое поражение в чемпионате Сахалинской области по хоккею

"Морские львы" потерпели первое поражение в чемпионате Сахалинской области по хоккею

Холмские хоккеисты все еще занимают лидирующую строчку турнирной таблицы

На Сахалине прошли матчи пятого и шестого туров Чемпионата Сахалинской области по хоккею с шайбой. 

Сенсацией стало первое поражение лидеров чемпионата – команды "Морские львы" из Холмска. В минувшие выходные шестикратные обладатели Кубка СЛХЛ губернатора Сахалинской области дважды встречались с дебютантами турнира – хоккеистами южносахалинского "Корпуса". В первой игре "Львы", уступая в самом начале третьего периода со счетом 2:3, смогли не только догнать соперников (4:4), но и на последних минутах, благодаря точным броскам Артема Сенатора и Никиты Михалева, склонили ход матча в свою пользу – 6:4.

Еще более драматической стала концовка второй игры. И если в первой игре при счете 4:4 удача улыбнулась чемпионам, то во втором матче хоккейная фортуна перешла на скамейку игроков "Корпуса". Несомненно, первой звездой матча стал Дмитрий Бузмаков: за 33 секунды до финальной сирены Дмитрий грамотно открылся под передачу Джо А Рая (5:5). А еще через четверть минуты, за одиннадцать секунд до конца матча, он окончательно добил чемпионов, отправив шайбу в ворота Федора Рубанова после отличного розыгрыша вбрасывания в зоне соперника – 6:5, первое и неожиданное для многих поражение "Морских львов" в нынешнем сезоне.

В других играх впечатляющий мастер-класс своим соперникам из Анивского района преподали хоккеисты "Северной звезды" из Ноглик. Ведомые своим неувядаемым капитаном Юрием Кимайкиным, северяне дважды всухую обыграли основной состав троицкого "Авангарда" (11:0 и 12:0), а также уверенно "прокатились" и по молодежному составу команды из Троицкого (6:0 и 9:2).

В турнирной таблице "Морские львы" сохранили лидерство, благодаря большему количеству игр: после девяти игр у "Львов" в активе 16 очков. У "Северной звезды" после шести матчей стопроцентный результат – 12 очков, и по потерянным очкам северяне лидируют в Чемпионате области. Десять очков при пяти победах и одном поражении в активе южносахалинского "Корпуса". Две победы и четыре поражения – неплохой результат у первой в истории островного хоккея студенческой команды "Университет – СахГУ". И не имеют пока набранных очков хоккейные дружины из Троицкого – "Авангард" и "Авангард-М", сообщает Сахалинская федерации хоккея.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:13 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
хоккей
Популярное на ASTV
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО
Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru