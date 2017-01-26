"Морские львы" потерпели первое поражение в чемпионате Сахалинской области по хоккею

На Сахалине прошли матчи пятого и шестого туров Чемпионата Сахалинской области по хоккею с шайбой.

Сенсацией стало первое поражение лидеров чемпионата – команды "Морские львы" из Холмска. В минувшие выходные шестикратные обладатели Кубка СЛХЛ губернатора Сахалинской области дважды встречались с дебютантами турнира – хоккеистами южносахалинского "Корпуса". В первой игре "Львы", уступая в самом начале третьего периода со счетом 2:3, смогли не только догнать соперников (4:4), но и на последних минутах, благодаря точным броскам Артема Сенатора и Никиты Михалева, склонили ход матча в свою пользу – 6:4.

Еще более драматической стала концовка второй игры. И если в первой игре при счете 4:4 удача улыбнулась чемпионам, то во втором матче хоккейная фортуна перешла на скамейку игроков "Корпуса". Несомненно, первой звездой матча стал Дмитрий Бузмаков: за 33 секунды до финальной сирены Дмитрий грамотно открылся под передачу Джо А Рая (5:5). А еще через четверть минуты, за одиннадцать секунд до конца матча, он окончательно добил чемпионов, отправив шайбу в ворота Федора Рубанова после отличного розыгрыша вбрасывания в зоне соперника – 6:5, первое и неожиданное для многих поражение "Морских львов" в нынешнем сезоне.

В других играх впечатляющий мастер-класс своим соперникам из Анивского района преподали хоккеисты "Северной звезды" из Ноглик. Ведомые своим неувядаемым капитаном Юрием Кимайкиным, северяне дважды всухую обыграли основной состав троицкого "Авангарда" (11:0 и 12:0), а также уверенно "прокатились" и по молодежному составу команды из Троицкого (6:0 и 9:2).

В турнирной таблице "Морские львы" сохранили лидерство, благодаря большему количеству игр: после девяти игр у "Львов" в активе 16 очков. У "Северной звезды" после шести матчей стопроцентный результат – 12 очков, и по потерянным очкам северяне лидируют в Чемпионате области. Десять очков при пяти победах и одном поражении в активе южносахалинского "Корпуса". Две победы и четыре поражения – неплохой результат у первой в истории островного хоккея студенческой команды "Университет – СахГУ". И не имеют пока набранных очков хоккейные дружины из Троицкого – "Авангард" и "Авангард-М", сообщает Сахалинская федерации хоккея.