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Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове

Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове

На месте работает следственно-оперативная группа

Сегодня, 2 февраля примерно в 11 часов утра вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин "Золотая мозаика" на улице Советской, 29.

По предварительной информации, злоумышленник вошел в магазин, наставил на продавца пистолет и похитил с витрины ювелирные украшения - более 50 цепочек.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области факт ограбления подтвердили и сообщили, что на месте работает оперативная группа, проводятся розыскные мероприятия.

Информация уточняется, при появлении новых деталей будет дополнена

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:26 +5
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:27
Найдут 100%
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:36
"Расстрэлять."
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−2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 12:38
Добрый человек,
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+7
Online
Sakh65reg Online
Написано сегодня, в 13:47
Дедушка Мороз, народ, которому в конце 90х за разные статьи по 20 лет давали выходят
Ответить
0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 13:52
Sakh65reg, точно!!!!! Скоро же 14 февраля!!!!! За подарками ходил в ювелирку
Ответить
+1
etnika
Написано сегодня, в 12:38
сказочный дибил!
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+2
Енисея
Написано сегодня, в 12:39
Полудурок какой-то. И куда он теперь с этим золотом? Вплавь до Японии что ли?
Ответить
+4
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:45
Енисея, Любимой подарит
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+3
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 12:48
Енисея, в любой ломбард
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:49
Abbatissa, на зубы переплавит
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+8
Еще 2 комментария
Online
Наталья Online
Написано сегодня, в 12:55
найдут когда начнет подавать))))
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0
фeрм
Написано сегодня, в 13:04
значит на сахе будет,как минимум на 50 счастливых дам больше будет. Ну или наоборот, несчастливых )
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+2
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:16
Люди совсем ошалели......
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+2
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 13:17
Какой браслетик?
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:33
Там же ни один продавец, а двое. А где вторая была в это время?
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 13:35
А Хде охрана была в это время?
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 13:36
Ума палата...
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 13:49
Хороший срок уже себе нагреб. Да и в наш век , когда большой брат наблюдает за всеми , найдут быстро.
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0
Karina_Fox
Написано сегодня, в 13:52
))
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+1
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