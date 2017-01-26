Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове

Сегодня, 2 февраля примерно в 11 часов утра вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин "Золотая мозаика" на улице Советской, 29.

По предварительной информации, злоумышленник вошел в магазин, наставил на продавца пистолет и похитил с витрины ювелирные украшения - более 50 цепочек.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области факт ограбления подтвердили и сообщили, что на месте работает оперативная группа, проводятся розыскные мероприятия.

Информация уточняется, при появлении новых деталей будет дополнена