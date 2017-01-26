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Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО
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Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО

Награды доставят в островной регион позже

Накануне министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО)». В приказе, в частности, речь идет и о двух сахалинцах.

Островные школьники Ангелина Ермоленко и Денис Меднов будут награждены золотыми знаками отличия ГТО V ступени. Торжественное вручение произойдет немного позже, награды пока что не доставили на Сахалин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:50 +2
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 13:14
Ура!Геля,поздравляю!Молодец!
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