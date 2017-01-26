Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО

Накануне министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО)». В приказе, в частности, речь идет и о двух сахалинцах.

Островные школьники Ангелина Ермоленко и Денис Меднов будут награждены золотыми знаками отличия ГТО V ступени. Торжественное вручение произойдет немного позже, награды пока что не доставили на Сахалин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.