myslo.ru
Сахалинские школьники получат золотые знаки ГТО
Награды доставят в островной регион позже
Накануне министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО)». В приказе, в частности, речь идет и о двух сахалинцах.
Островные школьники Ангелина Ермоленко и Денис Меднов будут награждены золотыми знаками отличия ГТО V ступени. Торжественное вручение произойдет немного позже, награды пока что не доставили на Сахалин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 13:14
Ура!Геля,поздравляю!Молодец!
Ответить
+1