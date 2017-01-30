Более 10 тысяч нарушений при оплате труда выявлено за год на Сахалине

2 февраля прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании Сахалинской областной думы.

Прокурор области отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав.

Так, более 10 тысяч нарушений выявлено в сфере оплаты труда. По результатам рассмотрения свыше 7 тыс. актов реагирования, внесенных по данным фактам, к различным видам ответственности привлечено около 600 виновных должностных лиц, в суд в интересах работников направлено 6 тысяч исковых заявлений на сумму порядка 120 млн. руб. Принятые меры позволили выявить и погасить долги по зарплате, в том числе, на таких проблемных предприятиях, как «Тимирязевское», «Сахалинуголь-6», «Обогатительные процессы». Прокурор озвучил и сумму задолженности по оплате труда на сегодняшнюю дату, которая составляет 53 млн. руб., 90 % которой приходится на предприятия-банкроты.

Имеется место множество нареканий граждан к качеству коммунальных услуг и работе управляющих компаний. Прокурорами в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено более 4 тыс. нарушений закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел.

Более 800 нарушений установлено прокурорами в ходе проверки переселения из аварийных и ветхих домов. При этом, большим подспорьем в наведении порядка стали обращения депутатов Сахалинской областной Думы. В частности, по обращениям Ивановой С.В. о нарушении жилищных прав жителей домов по улице Карла Маркса в городе Оха при их переселении из аварийного жилья установлены факты расходования средств бюджета на приобретение помещений в домах, не отвечающих требованиям безопасности для проживающих в них лиц, а, по многим обращениям депутата Александра Болотникова приняты меры реагирования по ситуации в Смирныховском районе.

При криминологической характеристике региона Николай Рябов сказал, что комплекс принятых совместно с органами государственной власти, правоохранительными ведомствами, институтами гражданского общества мер позволил снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований. Однако, увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах. Предложения, подготовленные прокуратурой области с целью влияния на ситуацию, легли в основу утвержденного Губернатором комплексного межведомственного плана профилактических мероприятий на 2017 год.

Отдельно областной прокурор остановился на проблеме подростковой преступности. Несмотря на ее снижение, Сахалинская область остается в числе регионов с ее высоким удельным весом. Рост уголовно-наказуемых деяний несовершеннолетних отмечен в 6 районах: Корсаков, Макаров, Смирных, Северо-Курильск, Томари, Тымовск. На этих территориях приняты далеко не все координационные, организационные и профилактические меры.

В рамках правотворческой деятельности прокурорами направлено порядка 300 информационных писем и представлений о необходимости изменения правовой базы. Например, по информации областной прокуратуры внесены изменения в Закон области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области и экспертизе нормативных правовых актов Сахалинской области», способствующие выявлению в нормативных документах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

После выступления прокурор области ответил на вопросы депутатов Сахалинской областной Думы, касающиеся расходования бюджетных средств, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.